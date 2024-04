Mario Strehl unterstützt Blau direkt bei Übernahme von Maklerbeständen

9.4.2024

Versicherungsmakler Mario Strehl (53) übernimmt als Head of Customer Care die Leitung dieses Unternehmensbereiches bei der Tjara GmbH. Dies gab die Muttergesellschaft Blau direkt GmbH am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Strehl bringe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche eine beeindruckende Erfolgsgeschichte als Versicherungsmakler mit und verfüge über ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von Kunden, heißt es. Seine Expertise werde dazu beitragen, die Servicequalität weiter zu verbessern.

Tjara betreut Versicherungskunden von Vermittlern, die sich für eine Ruhestandslösung von Blau direkt entschieden haben. Das Team für Bestandskäufe wurde zuletzt zum 1. Februar um drei Köpfe erweitert (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.3.2024).

„Makler, die oftmals über Jahrzehnte ihren individuellen Kundenservice geliefert und gelebt haben – wodurch auch persönliche Beziehungen zu Kunden über Versicherungs- und Finanzfragen hinaus entstanden sind – machen sich häufig Gedanken, ob sie ihre Kunden mit gutem Gewissen an jemand anderen übergeben können“, wird Strehl zitiert.

Man wolle den Kunden „einen fachlich, technisch und menschlich tollen Support bieten“ und sei sich „dieser Ausgangssituation zu 100 Prozent bewusst“. Zusätzlich zu seiner neuen Position wird er weiterhin als Versicherungsmakler und Finanzberater (Financial Fairness) tätig sein.