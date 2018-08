Makler Pax und Marsh kooperieren

13.8.2018

Der kirchliche Versicherungsmakler Pax-Versicherungsdienst GmbH und der Risikoberater und Spezialmakler in der Heilwesen- und Gesundheitsindustrie Marsh Medical Consulting GmbH starten jetzt eine Kooperation. Katholische Gesundheits-Einrichtungen sollen darüber an neuen Absicherungslösungen partizipieren.

Pax soll über die Kooperation mit Marsh, einer hundertprozentigen Tochter von Marsh & McLennan Companies, erweiterten Zugang zu Deckungskonzepten im Versicherungsmarkt für kirchliche Krankenhäuser erhalten. Die Pax-Kunden profitierten künftig von einem auf die Gesundheitsbranche zugeschnittenen IT-Risikomanagementsystem. Alle Prozesse könnten so über ein System – statt über mehrere – gesteuert werden, was für die Kunden auch Kostenvorteile bringe, teilten die beiden Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Ingo Gurcke (Bild: Marsh Medical Consulting)

„Die Zukunft liegt in flexiblen Ökosystemen“, in denen die Anbieter Lösungen für den Kunden schafften und diese kontinuierlich erweiterten, erklärte dazu Ingo Gurcke, Geschäftsführer von Marsh Medical Consulting.