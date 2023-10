LVM-Vorstandsmitglied Ludger Grothus gestorben

27.10.2023

Der Vorstand für Portfolio Management, Immobilien und Finanzdienstleistungen der LVM-Versicherungen, Ludger Grothus, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 60 Jahren verstorben. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit.

„Wir sind bestürzt über den Tod unseres Kollegen Ludger Grothues. Er hat mit sicherem Urteilsvermögen und Weitblick die Entwicklung der LVM-Unternehmensgruppe entscheidend mitgestaltet. Mit ihm verlieren wir einen loyalen Kollegen, einen engen Vertrauten und guten Freund. Seine bescheidene, liebenswerte und wertschätzende Art wird uns sehr fehlen“, so Dr. Mathias Kleuker, Vorstandsvorsitzender des LVM am Freitag in einer Pressemeldung.

Ludger Grothus (Bild: LVM)

Grothus kam 1999 zum LVM und übernahm 2005 die Leitung der Abteilung Kapitalanlage/Portfolio Management. 2016 wurde er in den Vorstand berufen (VersicherungsJournal 4.1.2016). Er war studierter Bankfachwirt und Investmentanalyst. Seine Arbeitsbereiche werden nun kommissarisch von Kleuker und dem Vorstandsmitglied Dr. Rainer Wilmink betreut.