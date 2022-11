LVM trauert um ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Kettler

13.11.2022

Gerd Kettler hatte die LVM Versicherungen als Vorstandsvorsitzender über 15 Jahre gelenkt; insgesamt war er 25 Jahre im Vorstand aktiv. Nun ist der ehemalige Versicherungsmanager im Alter von 80 Jahren verstorben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Kettler starb am 7. November. Das Unternehmen trauere um einen versierten Fachmann und einen Weichensteller der Firma, heißt es in der Mitteilung.

Kettler kam 1982 als Generalbevollmächtigter zum LVM, wurde 1983 in den Vorstand berufen und übernahm 1992 den Vorstandsvorsitz. Diesen hatte er bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 2007 inne (VersicherungsJournal 13.11.2006). In dieser Zeit habe er viele Struktur- und IT-Projekte und eine engere Zusammenarbeit von Innen- und Außendienst gefördert, was maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen habe, so der Versicherer weiter.

Gerd Kettler (Bild: LVM)

Kettler erhielt für seine Dienste beim LVM zur Verabschiedung die Goldene Ehrennadel des Unternehmens, dem er als Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der LVM Rechtsschutz-Versicherungs-AG und als Aufsichtsrat der LVM Pensionsfonds-AG erhalten blieb. Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde er für seinen Einsatz als ehrenamtlicher Handelsrichter und als Mitglied der Vollversammlung und des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer Münster geehrt.