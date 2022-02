Lebensversicherung schrumpft bei der Allianz Deutschland erneut

25.2.2022 – Anders als beim Konzern insgesamt verlief das Geschäftsjahr 2021 in Deutschland AG nicht fast durchgehend erfreulich. Der Umsatz ging insgesamt spürbar zurück. Dafür war erneut die Lebensversicherung verantwortlich. In der Schaden- und Unfallversicherung sorgten statt der Covid-19-Pandemie vor allem die Unwetterereignisse für ein deutliches Minus beim operativen Ergebnis.

WERBUNG

Konzernchef Oliver Bäte konnte in der vergangenen Woche über noch eine nahezu durchweg positive Entwicklung der Allianz SE im Geschäftsjahr 2021 berichten (VersicherungsJournal 21.2.2022). Für Dr. Klaus-Peter Röhler, den Vorstandsvorsitzenden der Allianz Deutschland AG, stellt sich die Lage laut den am Donnerstag vorgestellten vorläufigen Zahlen erneut deutlich anders dar.

„Übergangsphase“ lässt Einmalbeiträge schrumpfen

Klaus-Peter Röhler (Archivbild: Müller)

Insbesondere musste er, wie schon im Vorjahr (4.3.2021), wiederum einen deutlichen Rückgang bei den Beitragseinnahmen bei der Allianz Lebensversicherung vermelden, die in diesem Jahr ihr 100-jährige Gründungsjubiläum feiert. 2021 sanken sie um neun Prozent auf 23,9 Milliarden Euro und damit sogar noch wesentlich stärker als im Geschäftsjahr 2020.

Als Grund dafür wird in einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen 2021 „ein erwarteter Rückgang im Einmalbeitragsgeschäft“ in der Übergangsphase von klassischen zu kapitalmarktnäheren Produkten genannt. Hier habe die Allianz „ihre Strategie fortgesetzt, die Angebote so zu verändern, dass sie zu den Kundenbedürfnissen und den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen“.

Im Konzern-Jahresbericht wird in diesem Zusammenhang „von einer guten Akzeptanz der modifizierten Produkte“ im deutschen Geschäft gesprochen, aber zugleich über einen Rückgang des Neugeschäftswertes um sechs Prozent auf 631 Millionen Euro berichtet.

Die Allianz Leben lässt nun ohne nähere Zahlenangaben wissen, dass sich das Geschäft gegen laufende Beiträge – anders als bei Einmalbeiträgen – „positiv entwickelte“.

WERBUNG

Neuer Vertriebsrekord in der Krankenversicherung

In der Krankenversicherung konnte Röhler – ebenfalls wie im Vorjahr und ganz im Gegensatz zur Lebensversicherung – über einen weiteren Vertriebsrekord berichten. 2021 nahmen die Beitragseinnahmen hier um 4,1 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zu. Das Neugeschäft nach Monatsbeiträgen wuchs den Angaben zufolge um 5,1 Prozent an.

Nur leicht um 1,3 Prozent auf elf Milliarden Euro stiegen die Beitragseinnahmen in der Sachversicherung. Zum Wachstum trugen das Privat- und das Firmengeschäft bei, wird mitgeteilt. Das ist ein etwas geringerer Zuwachs als im Jahr zuvor – und ein deutlich kleineres Wachstum als im Konzern.

„Sehr positiv“ sei hier mit 1,46 Millionen neu abgeschlossen Verträgen die Entwicklung des modularen Versicherungsproduktes „Privatschutz“ gewesen. In der Kfz-Versicherung sei trotz des Covid-19-bedingten Einbruchs bei den Kfz-Zulassungen die Anzahl der versicherten Fahrzeuge mit 8,7 Millionen stabil geblieben. Im Jahr zuvor hatte es allerdings noch einen Zuwachs gegeben.

Unwetterereignisse treffen die Schadenversicherung hart

Beim operativen Ergebnis sorgten in der Schaden- und Unfallversicherung die „außergewöhnlich hohen Schadenbelastungen durch Unwetterereignisse“ für einen weiteren Rückgang um 4,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Alleine für die Hochwasserkatastrophe „Bernd“ habe sich die Schadensumme auf rund 770 Millionen Euro belaufen.

In der Lebensversicherung stieg das operative Ergebnis dagegen um 3,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro –etwas geringer als 2020.

In der Krankenversicherung übertraf es mit einem Plus von 25,3 Prozent auf 235 Millionen Euro das Wachstum im Jahr zuvor dagegen deutlich. Insgesamt nahm es bei der Allianz Deutschland AG damit um 1,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu.

Höheres Wachstum beim Nettoergebnis

Wesentlich höher fiel das Plus mit 7,2 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro beim Nettoergebnis aus. Das wird damit erklärt, dass sich die Abschreibungen auf die Kapitalanlagen in der Sachversicherung infolge der Kapitalmarktturbulenzen im März 2020 zum Großteil erst im Nettoergebnis gezeigt hätten.

Der Kapitalanlagen-Bestand erhöhte sich im Berichtsjahr um 2,3 Prozent auf 385,1 Milliarden Euro. Das Kapitalanlagen-Ergebnis ging um 1,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zurück.

Alles in allem hat die Allianz Deutschland nach Einschätzung von Röhler im Berichtsjahr trotz des Umsatzrückgangs um 5,1 Prozent auf 38,8 Milliarden Euro „in einem schwierigen Umfeld Stärke und Resilienz bewiesen“. Außerdem habe sie, wie weiter mitgeteilt wird, „ihr Geschäftsmodell an entscheidenden Stellen zukunftsorientiert weiterentwickelt“.

Die Zahl ihrer Mitarbeitenden hat die Gruppe im Berichtsjahr um 3,2 Prozent auf 25.911 verringert.

Kennzahlen der Allianz Deutschland AG * 2021 in Mio. Euro 2020 in Mio. Euro +/- in % Umsatz 38.774 40.846 -5,1 Schaden- und Unfallversicherung 11.011 10.874 1,3 Lebensversicherung 23.868 26.232 -9,0 Krankenversicherung 3.895 3.741 4,1 Operatives Ergebnis 2.615 2.585 1,2 Schaden- und Unfallversicherung 1.140 1.196 -4,7 Lebensversicherung 1.240 1.202 3,2 Krankenversicherung 235 187 25,3 Nettoergebnis** 1.815 1.693 7,2

Neuaufstellung soll im April abgeschlossen werden

So habe sich die Strategie für neues und mobiles Arbeiten gerade unter den Pandemiebedingungen bereits bewährt. Im Sachgeschäft stelle die konsequente Weiterentwicklung von Underwriting Versicherungstechnik und Rückversicherungs-Lösungen auch mit Blick auf neue Schadenbilder durch den Klimawandel oder die Elektromobilität „eine starke und resiliente Ausgangslage sicher“.

Ein weiterer entscheidender Schritt für die zukunftsorientierte Ausrichtung ist laut Röhler die Neuaufstellung der Allianz in Deutschland 16.3.2021). Bereits seit Anfang 2022 arbeiteten fast alle Teams in der neuen Struktur.

Abgeschlossen werde die Neuaufstellung im April 2022. Danach werde die Allianz Deutschland AG in eine Finanzholding überführt.