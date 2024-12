Lars Rogge übernimmt Generali-Vorstandsmandat von Robert Wehn

18.12.2024

Die Generali Deutschland AG berichtet über einen Wechsel in ihrem Führungsgremium. Lars Rogge (51), derzeit noch Chief Operating Officer im Vorstand der AWP P&C S.A., übernimmt spätestens zum 1. Januar 2026 die Aufgaben von COO Dr. Robert Wehn (58).

WERBUNG

Wehn habe sich entschieden, den Konzern im besten gegenseitigen Einvernehmen zu verlassen und zum 31. März 2025 aus dem Vorstand auszuscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung. Er habe in verschiedenen Führungspositionen einen großen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. „Für seine Zukunft wünsche ich ihm alles erdenklich Gute“, wird CEO Stefan Lehmann zitiert.

Lars Rogge (Bild: Generali)

Rogge startete 2001 seine berufliche Laufbahn bei der Roland Berger GmbH. Nach gut sechs Jahren in der Unternehmensberatung wechselte er zur Deutschen Börse AG. Ab 2009 folgten unterschiedliche Leitungsfunktionen im Allianz-Konzern, zunächst bei der Allianz SE und später bei der Allianz Deutschland AG. Seit 2015 ist er bei Allianz Partners, wo er 2019 COO wurde.

Dort habe er mit einer weitreichenden Operations- und Digitalisierungserfahrung große globale Transformationsprogramme zur Harmonisierung und Modernisierung der IT sowie von Geschäftsprozessen verantwortet, wird berichtet. Hinzu komme eine große Führungskompetenz. Damit bringe er „die besten Voraussetzungen mit, die digitale Transformation der Generali in Deutschland voranzutreiben“, so Deutschlandchef Lehmann.