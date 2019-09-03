Krankenhauszusatz: Die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

7.1.2026
Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat für die Redaktion der Wirtschaftswoche ein exklusives Ranking von Krankenhauszusatzversicherungen erstellt. Es zeigt, wie viel zwei Musterkunden im Alter von 30 beziehungsweise 45 Jahren für einen Tarif mit Alterungsrückstellungen bezahlen. Bei den Daten mit Stand vom 18. Dezember sind zwischenzeitliche Beitragsanpassungen nicht berücksichtigt.
Alle getesteten Produkte sind mit dem besten M&M-Rating von fünf Sternen bewertet. Die Ratingkriterien sollen unter anderem sicherstellen, dass die Anbieter
Für die zwei Musterkunden ergeben sich von den 23 Offerten im Test jeweils elf mit der Topnote „exzellent“ beziehungsweise der zweitbesten Note „sehr gut“. Der Tarif „SG1“ der Nürnberger Krankenversicherung AG wird von den M&M-Branchenanalysten nur mit einem „gut“ ausgezeichnet.
Besonders gut schneidet in dem Test das Produkt „KlinikPRIVAT Premium“ der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) ab, die bei dem 45-Jährigen auf Platz eins und der 30-Jährigen auf Platz zwei liegt. Die beste Police für sie ist die „Mehr Komfort 1-Bett K“ der Barmenia Krankenversicherung AG, die es beim 45-Jährigen auf Platz drei schafft.
Diese Siegertarife liegen allerdings auch preislich im oberen Bereich der Rangliste. Die günstigste unter den elf exzellent benoteten Zusatzversicherungen ist für beide Musterkunden „KH Premium P“ der Axa Krankenversicherung AG. Der monatliche Beitrag für die 30-Jährige beläuft sich auf 32,69 Euro, für den 45-Jährigen auf 43,26 Euro.
