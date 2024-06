Kompass Group erwirkt einstweilige Verfügung gegen Neugründung

24.6.2024 – Die Kompass Group hat nach eigenen Angaben eine einstweiligen Verfügung gegen die Kompass Group Deutschland erwirkt. Demnach muss sich die neue Gesellschaft umfirmieren. Ein weiterer Antrag auf einstweilige Verfügung wegen unlauterem Wettbewerb ist anhängig. Die Gegenseite stimmt sich derweil mit ihren Anwälten ab.

Die Kompass Group AG berichtet am heutigen Montag, dass das Landgericht Mannheim mit seinem Urteil vom 12. Juni einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgegeben habe. Danach dürfe die Kompass Group Deutschland AG diese Unternehmensbezeichnung in der Finanz- und Versicherungsbranche ab sofort nicht mehr verwenden und sei rechtlich verpflichtet, sich umgehend umzufirmieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Jetzt haben wir endlich die gerichtliche Bestätigung, dass es sich um einen Identitätsdiebstahl handelt. Es gibt nur eine Kompass Group AG und das sind wir“, wird Aufsichtsrats-Vorsitzender Hans-Gerd Coenen zitiert.

„Das Gerichtsurteil ist eine Wegweisung, denn damit hört endlich die Täuschung unserer Geschäftspartner und Investoren auf, die neue Gesellschaft betreibe rechtmäßig in unserem Namen das Geschäft der Kompass Group AG“, so Coenen.

Niemand sollte mehr auf die Masche des neuen Mitbewerbers hereinfallen. Hans-Gerd Coenen, Aufsichtsrats-Vorsitzender Kompass Group

Geschäftsbetrieb der Kompass AG läuft

Hans-Gerd Coenen (Bild: GHV)

Mit seinem Urteil bestätige das Landgericht, dass die Kompass Group Deutschland die Kennzeichenrechte der Kompass Group verletzt habe. Zugleich habe die Kompass Group den Nachweis erbringen können, dass sie mit einem neuen Vorstand weiterhin operativ tätig sei, mit Marktteilnehmern Verträge abschließe sowie andere Finanzdienstleistungsunternehmen halte und erwerbe.

„Wir sind aktiv und werden das Geschäft mit neuen Investoren jetzt weiter ausbauen“, sagt Coenen. Die neue Gesellschaft habe in einer Pressemeldung fälschlicherweise behauptet, die Kompass Group hätte ihren Geschäftsbetrieb übertragen und die neue Gesellschaft führe als Nachfolgerin deren Geschäftsbetrieb unter neuer, leicht geänderter Bezeichnung fort.

„Das ist natürlich Unsinn. Niemand sollte mehr auf die Masche des neuen Mitbewerbers hereinfallen, der sich mit dem Namensdiebstahl in unser Geschäft einschleichen will“, so Coenen.

Das Urteil in Mannheim ist mehr als nur ein Etappensieg. Nicos Pohland, Vorstand Kompass Group

Weiterer Antrag anhängig

Zudem sei ein weiterer Antrag auf einstweilige Verfügung wegen unlauterem Wettbewerb am Landgericht Karlsruhe anhängig. Eine Entscheidung stehe in Kürze an.

„Das Urteil in Mannheim ist mehr als nur ein Etappensieg“, kommt Vorstand Nicos Pohland zu Wort. „Und wir gehen davon aus, auch vor dem Landgericht Karlsruhe Recht zu bekommen, womit dann sogar zwei Gerichte der bewussten Irreführung des Marktes durch die Kompass Group Deutschland AG einen Riegel vorschieben.“

Bisher habe die Kompass Group Deutschland nicht auf das Urteil der Richter reagiert. „Wir haben jetzt eine Woche abgewartet, ob die Kompass Group Deutschland AG der Gerichtsentscheidung folgt, den Namen ändert und damit endlich auch die Webseite freigibt und alle falschen Pressemeldungen aus dem Internet löscht“, sagt Pohland.

Da dies nicht erfolgt sei, habe man sich entschieden, nunmehr gegen die Kompass Group Deutschland ein „empfindliches“ Ordnungsgeld zu beantragen. Dieses könne bis zu 250.000 Euro betragen.

Neue Gesellschaft kündigt Reaktion an

Die Kompass Group Deutschland will sich am morgigen Dienstag äußern. Man bereite in Abstimmung mit Anwälten gerade eine Presseaussendung vor, wird auf Nachfrage berichtet.

Dann würden sich viele Fragen nicht mehr stellen. Und auch der Inhalt der heute verschickten Pressemitteilung sei dann hinfällig, heißt es.

Der Streit der beiden Unternehmen währt seit April (VersicherungsJournal 25.4.2024). Die Kompass Group wirft der Kompass Group Deutschland unwahre Tatsachenbehauptungen und Identitätsdiebstahl vor. Diese habe sich wahrheitswidrig als Rechtsnachfolgerin vorgestellt, wurde berichtet. Anfang Mai wurde der jetzt entschiedene Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt.

Gleichzeitig hat auch die Neugründung Schritte eingeleitet, „um gegen diese bewusste Rufschädigung anwaltlich vorzugehen“. Man betrachte die Vorwürfe als haltlos, wurde das Unternehmen vom Branchendienst Procontra zitiert (Medienspiegel 4.5.2024). Im Mai hat sich die neue Gesellschaft personell verstärkt und unter anderem Jan Roß an Bord geholt (21.5.2024).