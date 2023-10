Keine Beratung? Verbraucherzentrale mahnt Helden.de ab

12.10.2023 – Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat die Insurance Hero abgemahnt, die nach ihrer Ansicht zu einem schnellen Abschluss ohne Beratung bewegen wollte und zudem vortäuschte, selbst ein Versicherer zu sein. Laut Kanzlei Michaelis war nicht Gegenstand des Vorfalls, dass die Insurance Hero Kunden zu einem schnellen Abschluss ohne Beratung habe bewegen wollen. Die gerichtlich festgestellte Verletzung des Bezeichnungsschutzes sei jedoch von Bedeutung für Vermittler, die unter Begriffen wie „Versicherung“ oder „Assekuranz“ firmieren.

„Das wohl auf ein junges Publikum abzielende Unternehmen sprach potenzielle Kundinnen und Kunden mit ‚Du\′ an und hatte es darauf angelegt, Verbraucher:innen durch Abfragebögen schnellstmöglich zum Abschluss zu bewegen“, schreibt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. (VZBW) am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Kritisiert wird die Insurance Hero GmbH. Das Hamburger Insurtech ist seit 2016 am Markt (VersicherungsJournal 6.2.2020) und firmiert mittlerweile unter Helden.de GmbH. Die Produktpalette des Assekuradeurs umfasst Privat-, Familien-, Berufs-, Hunde- und Pferdehaftplicht. Ebenso Dohnenschutz privat und gewerblich, E-Bike- und Fahrradschutz sowie Büro- und Equipmentschutz.

Zwei Kritikpunkte

Die VZBW berichtet, dass man die Gesellschaft abgemahnt habe, weil „sie bei Verbraucher:innen den Eindruck erweckte, selbst ein Versicherer zu sein und weil sie sich auch nicht an die Vorgaben des Versicherungs-Vertragsgesetzes zur Beratungspflicht gehalten hatte“.

Letzteres sahen die Verbraucherschützer als erfüllt an, da der Anbieter „Verbraucher:innen am Ende des Abschlussvorgangs bestätigen ließ, dass sie sich eigenständig mit dem als komplex einzuschätzenden Versicherungsschutz vertraut gemacht haben und keine Beratung benötigen“, heißt es. Dies könne weitreichende Folgen hinsichtlich möglicher Schadensersatzansprüche haben.

Ende vor drei Monaten

Bereits im April 2022 erfolgte die Abmahnung. Wegen der Umgehung des Beratungspflicht-Prozederes gaben die Hamburger dann eine Unterlassungserklärung ab.

Uneinigkeit herrschte hinsichtlich der vermeintlichen Verbrauchertäuschung. Deshalb zogen die Süddeutschen im Juli 2022 vor Gericht und reichten beim Landgericht Hamburg eine Klage ein.

Im Rahmen des laufenden Gerichtsverfahrens habe Insurance Hero eingelenkt und den Unterlassungsanspruch anerkannt, berichtet nun die Verbraucherzentrale.

Der Vorfall war damit im Juli 2023 abgeschlossen.

Kanzlei Michaelis mit Stellungnahme

Die Redaktion des VersicherungsJournals hat den Assekuradeur um eine Stellungnahme gebeten. In seinem Namen bestätigt die Kanzlei Michaelis den Vorgang.

„Vorgeworfen wurde zum einen, dass die Insurance Hero GmbH es unterlässt, in der Firmierung auf die Eigenschaft als Versicherungsvermittler hinzuweisen. Ferner wurde verlangt, dass der Kunde nicht bestätigen solle, dass dieser keine Beratung benötige. Gegenstand war ausdrücklich nicht, dass die Insurance Hero GmbH Kunden zu einem schnellen Abschluss ohne Beratung habe bewegen wollen“, schreiben die Rechtsanwälte.

Für den zweiten Teil sei eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben worden. Den ersten Teil habe man im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens anerkannt. „Dieser Beendigung lagen tatsächlich weniger juristische Überlegung zugrunde als vielmehr betriebswirtschaftliche“, heißt es.

„Die Insurance Hero GmbH hat die Versicherungsnehmer durchgängig beraten, weshalb dieser Zusatz, dass der Kunde keine Beratung benötige, letztlich obsolet war. Ein Verzicht auf eine Beratung hat dies, zumindest nach hiesigem Dafürhalten, nicht bedeutet“, wird betont.

Es ist am Ende also eine Abwägung, welchen Mehrwert der angegriffene Punkt dem Abgemahnten im Verhältnis zu den Kosten bringt. Kanzlei Michaelis

Betriebswirtschaftliche Gründe

Andernfalls hätte man nämlich auch formaljuristisch auf die Konsequenzen, etwa die eingeschränkte Geltendmachung von Schadenersatz-Ansprüchen, hinweisen müssen, so die Juristen. Sie verweisen hier auf § 61 Absatz zwei VVG. „Da eben nicht der Eindruck entstehen soll, dass nicht beraten werden wird, hat man sich dazu entschlossen den entsprechenden Passus einfach ersatzlos zu streichen“, heißt es.

Gegen eine derartige Abmahnung von Verbraucherzentralen gehe man in aller Regel aus betriebs-wirtschaftlichen Gründen nicht nach. Daraus resultierende Kosten richten sich der Kanzlei zufolge üblicherweise nicht nach dem Streitwert und fallen damit deutlich geringer aus.

Erst im gerichtlichen Verfahren werde nach Streitwert abgerechnet. „Es ist am Ende also eine Abwägung, welchen Mehrwert der angegriffene Punkt dem Abgemahnten im Verhältnis zu den Kosten bringt“, schreiben die Anwälte.

Und weiter: „Hier war die Entscheidung relativ eindeutig, dass der Aufwand – in zeitlicher und monetärer Hinsicht – in keinem Verhältnis zu der Streichung steht. Hätte ein Mitbewerber unter deutlich erhöhten Kosten abgemahnt, wäre man hier wohl zumindest hinsichtlich der Kostenlast in ein Verfahren gegangen.“

Keine Verbrauchertäuschung

Im gerichtlichen Verfahren anerkannt worden sei, dass die Insurance Hero GmbH es unterlässt, in der Firmierung nicht auf die Eigenschaft als Versicherungsvermittler hinzuweisen. Die Verbraucherzentrale habe in der Abmahnung zudem eine Täuschung der Verbraucher gerückt. „Dieser Argumentation folgte das Landgericht Hamburg nicht, sah jedoch nach vorläufiger Rechtsauffassung ein Verstoß gegen § sechs Abs. 1 S. 1 VAG“, heißt es.

Demnach gebe es einen umfassenden Bezeichnungsschutz für die Begriffe „Versicherung“, „Versicherer“ oder etwa „Assekuranz“. Dies gelte auch für fremdsprachliche Bezeichnungen. Versicherungsvermittler dürften derartige Begriffe nur nach § sechs Abs. 1 S. zwei VAG nutzen, wenn diese einen Zusatz enthielten, der die Vermittlereigenschaft klarstelle.

Da eine Umfirmierung im Raum stand, sei es letztlich wieder eine Abwägung gewesen, ob auch die Übersetzung „Versicherungshelden“ dem Bezeichnungsschutz unterfalle, die dazu geführt habe, ein Anerkenntnis abzugeben, wird berichtet.

Sämtliche Kompositionen wie etwa ‚Versicherungsonkel‘ wären nach dieser Logik wettbewerbswidrig. Kanzlei Michaelis

Entscheidung mit Marktrelevanz

„Das Gericht sah es ausdrücklich als keine Täuschung, sondern nach vorläufiger Rechtsauffassung eine Verletzung des Bezeichnungsschutzes. Dies kann man nach unserem Dafürhalten aber durchaus auch anders sehen. Sämtliche Kompositionen wie etwa ‚Versicherungsonkel‘ wären nach dieser Logik wettbewerbswidrig“, schreiben die Juristen

Sie betonen: „Die Angelegenheit ist in Bezug auf den Bezeichnungsschutz, da viele Versicherungsvermittler als ‚Assekuranz Nachname‘ oder dergleichen firmieren.“

Abschließend stellen die Juristen fest, dass „hier vorliegend die Beratungsansätze weit über dem Marktdurchschnitt liegen und mitnichten von fehlender Beratung gesprochen werden kann. Sicherlich ist es ein schmaler Grat zwischen einem vom Versicherungsnehmer gewünschten schnellen und unkomplizierten Abschluss und einer alles umfassenden Beratung.“

Das Problem bei Abmahnungen durch Verbraucherzentralen sei eben häufig der Punkt, dass Versicherungsmakler betriebswirtschaftlich denken müssten und deshalb häufig Abmahnungen von Verbraucherzentralen, auch wenn diese unberechtigt seien, unterzeichneten.