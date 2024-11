Katharina Stecher wird Vorstandsvorsitzende des GVV

12.11.2024

Der Gemeindeversicherungsverband mit den Gesellschaften GVV-Kommunalversicherung VVaG und GVV Direktversicherung AG meldet frühzeitig einen Wechsel an seiner Spitze. Katharina Stecher (48) wird zum 1. Oktober kommenden Jahres Nachfolgerin von Wolfgang Schwade (65), der nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze am 30. September in den Ruhestand geht.

Stecher ist seit 2017 im Unternehmen und seit 2021 Vorstandsmitglied (COO). Die Juristin startete ihre Karriere in der Versicherungswirtschaft 2005 bei der Örag Rechtsschutzversicherungs-AG, ehe sie ab 2009 verschiedene Führungspositionen bei der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG übernahm. Die Managerin ist derzeit ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Insurlab Germany e.V.

Katharina Stecher (Bild: GVV)

„Ich freue mich sehr über die einstimmige Wahl durch den Aufsichtsrat und vor allem darauf, mit der großartigen Mannschaft bei den GVV Gesellschaften die Herausforderungen der Zukunft zu meistern“, sagte sie. Die verbleibende gemeinsame Zeit wollen Stecher und Schwade für einen bestmöglichen Übergang im Interesse der Kunden, Mitglieder und Mitarbeitenden nutzen, heißt es.

Schwade übernahem 2005 den Vorstandsvorsitz bei den Kölnern. „20 Jahre an der Spitze unserer Gesellschaften sind eine herausragende Leistung. Wir sind Wolfgang Schwade äußerst dankbar, die GVV Versicherungen über so lange Zeit und überaus erfolgreich durch diverse Herausforderungen gesteuert zu haben“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Christof Sommer.