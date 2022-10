JDC und Investoren gründen Maklernetzwerk

24.10.2022 – Die Wiesbadener schicken ihr Start-up Summitas zum Aufbau eines Maklernetzwerks an den Start. Den Chefsessel übernimmt Michael Schliephake, der noch bei der Allianz den Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung leitet. Er wird für seinen neuen Arbeitgeber Spezialisten in Gewerbe- und Spezialversicherungen suchen. Das heißt, Konkurrenz für GGW.

Die JDC Group AG setzt ihre Ankündigung in die Tat um. Die Gesellschaft macht das Joint-Venture zum Erwerb von Versicherungsmaklern oder -agenturen in Deutschland und Österreich (VersicherungsJournal 5.7.2022) fit für den Markteintritt. Das neue Unternehmen firmiert als Summitas Gruppe GmbH und hat seinen Sitz in München.

Die Wiesbadener kooperieren darin mit dem Finanzinvestor Bain Capital Insurance und der zur kanadischen Great-West Lifeco Inc. gehörenden Canada Life Irish Holding Company Limited. Die Verteilung der Anteile unter den Geschäftspartnern sieht wie folgt aus: Bain Capital Insurance hält 65 Prozent, Canada Life 25 und JDC zehn Prozent.

Prominenz wird Joint-Venture führen

Michael Schliephake (Bild: Katarina Ivanisevic)

Auf die Chefetage zieht am 1. Dezember Michael Schliephake (46) ein und übernimmt die Position als Chief-Executive-Officer (CEO). Der Manager kommt von den Allianz Versicherungen, wo er den Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung leitete. Laut Pressemitteilung scheint Schliephake der Wunschkandidat für den Posten zu sein.

„Die Kombination aus seinem weitreichenden Maklernetzwerk, seinen fundierten Branchenkenntnissen und seiner langjährigen Managementerfahrung bei einem führenden Versicherungskonzern machen Michael zur idealen Besetzung für diese Position“, lässt sich Dr. Sebastian Grabmaier, JDC-Vorstandschef, zu der Personalie zitieren.

Marcus Nagel, bis Anfang 2018 Vorstandschef der Zurich Gruppe Deutschland (12.1.2018) und heute Chefberater (Senior-Advisor) bei Bain Capital Insurance, wird als Vorsitzender des Beirats bei der Neugründung einsteigen.

WERBUNG

Gesuchte Makler: Spezialisten in Gewerbe- und Spezialversicherungen

Marcus Nagel (Bild: Zurich)

Summitas biete den übernommenen Maklern die Möglichkeit, in ihrem Kerngeschäft tätig zu bleiben oder eine Nachfolgelösung für ihr Unternehmen anzustreben. „Die Makler können damit langfristig Stabilität für Kunden, Mitarbeiter, Standorte und Marken gewährleisten und gleichzeitig ihr Familienerbe und ihre Werte bewahren“, heißt es in einer Mitteilung von JDC.

Die erworbenen Vermittler werden an die Maklerplattform von JDC angeschlossen. Nach Angaben von Schliephake ist Summitas „auf der Suche nach gut etablierten Unternehmen vor allem in den Segmenten Gewerbe- und Spezialversicherungen, mit starken Teams und nachhaltigen Erträgen“.

Summitas wird Wettbewerber der GGW

Das Geschäftsmodell der Neugründung ist nicht neu. Die GGW Holding GmbH ist ähnlich positioniert, aber im Markt bereits eine Hausnummer. Unter deren Dach haben sich inhabergeführte Versicherungsmakler und Assekuradeure an mehr als 50 Standorten in der DACH-Region zusammengeschlossen (7.2.2022). Die Gruppe beschäftigt heute rund 1.000 Mitarbeiter.

Erst im Sommer konnte das Unternehmen einen Coup in der Maklerszene verkünden: Die BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG schloss sich der Unternehmensgruppe an (12.8.2022).

Die Maklergruppe ist aus dem Zusammenschluss der Gossler, Gobert & Wolters Gruppe und der Warweg Mittelstandsmakler GmbH entstanden (20.1.2021), die 2020 von Dr. Tobias Warweg gegründet wurde. Der Manager war von 2016 bis 2020 als Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb bei der HDI Vertriebs GmbH tätig (19.12.2019).

Im Juli stellte sich die GGW neu auf. Unter ihrem Dach gibt es zwei neue Einheiten, die einmal das klassische Maklergeschäft vertreten und auf der anderen Seite die Assekuradeure repräsentieren (20.7.2022).