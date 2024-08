JDC künftig mit Quartett an der Spitze

14.8.2024

Die JDC Group AG erweitert ihren Vorstand um ein viertes Mitglied. Dr. Ramona Evens (40) wird ab dem 1. September die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Hintergrund sind die dynamische Entwicklung der Gesellschaft und die vielfältigen Aufgaben aus den Großkooperationen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ralph Konrad, der bislang auch das Ressort Operations verantwortete, wird sich künftig auf die Ressorts Finanzen, Legal und Plattform konzentrieren. Zum Führungsgremium gehören ferner Sicherheits- und Marketingchef Marcus Rex sowie CEO Dr. Sebastian Grabmaier.

Evens ist seit 15 Jahren in der Finanz- und Digitalindustrie tätig und arbeitete ab 2008 als Strategieberaterin für die Boston Consulting Group GmbH. Nach Ihrer Promotion am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken übernahm sie 2014 bei den Arag Versicherungen Führungsaufgaben in der Vertriebssteuerung. Von Oktober 2020 bis Dezember 2021 war sie Geschäftsführerin der Check24 Vergleichsportal für Sachversicherungen GmbH. Zudem war sie als Start-up-Unternehmerin tätig.

Ramona Evens (Bild: JDC)

JDC verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein Umsatzplus von 25,4 Prozent auf 106,1 Millionen Euro und zeigt sich überzeugt, die ehrgeizigen Umsatz- und Ertragsvorgaben für 2024 und 2025 erfüllen zu können. „Vor diesem Hintergrund freuen wir uns besonders, dass wir die ausgewiesene Plattform-Spezialistin Dr. Ramona Evens als neue COO für uns gewinnen konnten”, wird Grabmaier zitiert.