Itzehoer verkauft Maklerunternehmen an Apella

5.8.2021

Die Apella AG übernimmt von den Itzehoer Versicherungen die Mehrheit an der BVK Brandgilde Versicherungskontor GmbH. Bisher hielt der norddeutsche Versicherer 100 Prozent der Anteile und verkaufte jetzt 51 Prozent an den Maklerpool. Über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Der Wechsel der Eigentümer zwischen Itzehoer und Apella vollzogen die beiden Vertragspartner bereits im Mai 2021. „Derzeit erfolgt die Einbindung des BVK in die Abläufe des Neubrandenburger Maklerpools. Das gemeinsame operative Geschäft startet Anfang kommenden Jahres“, teilte Apella in einer Mitteilung am Mittwoch mit.

„Die Itzehoer Versicherungen standen vor der Frage, ob die notwendige Neuaufstellung des Tochterunternehmens in Eigenregie gestemmt wird oder ob wir dafür die Zusammenarbeit mit einem etablierten und erfolgreichen Maklerpool suchen. Wir haben uns sehr schnell für die zweite Lösung entschieden“, lässt sich Frank Thomsen, Vorstand der Itzehoer Versicherungen, zu dem Verkauf zitieren.

Laut der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2021“ spielt Apella in der Lebens-, in der Kranken- und in der Komposit-Versicherung im unabhängigen Vermittlermarkt jeweils unter den Top-Zehn der Maklerdienstleister mit (VersicherungsJournal 3.3.2021).