Interrisk regelt frühzeitig die Nachfolge von Vorstandschef Theisen

8.3.2024

Generationswechsel an der Spitze der Interrisk Versicherungen: Vorstandschef Roman Theisen (64) wird im Januar 2025 mit Vollendung seines 65. Lebensjahres in Rente gehen. Der Manager gehört seit 1999 dem Führungsgremium des Versicherers an (VersicherungsJournal 10.7.2001). Seit 2015 führt er den Lebensversicherer und den Sachversicherer der Gruppe an (8.5.2015).

Theisens Nachfolger steht bereits fest: Dr. Florian Sallmann (49) wird zum 1. Oktober in die Vorstände der Interrisk Lebensversicherungs-AG VIG und der Interrisk Versicherungs-AG VIG wechseln. Zum 1. Februar wird er dann Theisen bei dem Maklerversicherer ablösen.

Florian Sallmann (Bild: Interrisk)

Aktuell verantwortet Sallmann das Maklergeschäft der Generali Deutschland AG und ist Vorstand der Dialog Lebensversicherungs-AG und der Dialog Versicherung AG (26.10.2021).