Insurtech Luko heuert Allianz-Manager an

15.3.2022

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat die Insurtech-Ehe zwischen der französischen Luko Cover SAS und der deutschen Coya AG genehmigt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen Sachversicherungen rund um den privaten Haushalt und dessen tierische Mitbewohner anbieten. (VersicherungsJournal 21.1.2022).

Das Unternehmen tritt künftig unter dem Markennamen Luko an. Risikoträger der Gruppe ist Coya, jetzt Luko Insurance AG mit Firmensitz in Berlin. In der Hauptstadt, wo künftig 50 Mitarbeiter für das Insurtech arbeiten sollen, wird jetzt auch das Führungsteam des Versicherers der Gruppe aufgebaut.

Margaux Gregoir

Bild: Luko

Alexander Reufels

Bild: Luko vor

Margaux Gregoir (31), Vice President Finance der Luko-Gruppe in Paris, verstärkt die Chefetage in Berlin und wird künftig die Verantwortung für den Finanzbereich des jungen Versicherers übernehmen.

Alexander Reufels (38) wird neuer Leiter der Finanzabteilung (Head of Finance). Der Betriebswirt arbeitete seit 2013 für die Allianz SE in verschiedenen internationalen Positionen. Zuletzt war Reufels Senior-Controller bei der Allianz Suisse in Zürich.