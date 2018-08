Insurtech Lemonade bald auch in Deutschland?

22.8.2018 – In einem kürzlich geführten Interview hat Daniel Schreiber, CEO von Lemonade, die Expansionspläne des digitalen Versicherers bestätigt. Der Eintritt des US-amerikanischen Insurtech wie auch weiterer finanziell potenter neuer Akteure in den deutschen Markt wird damit wahrscheinlicher. Die Schonfrist für nationale Insurtechs und traditionelle Versicherer ist damit vorüber, schreibt Robin Kiera in seinem Gastbeitrag.

Die Gerüchte um eine globale Expansion von Lemonade Inc., dem laut dem Infoportal Crunchbase mit über 180 Millionen US-Dollar finanzierten Insurtech, bestätigen sich.

Robin Kiera (Bild: Kiera)

Daniel Schreiber, CEO des digitalen Versicherers, erklärte Anfang August in einem Interview mit dem Nachrichtendienst Bloomberg, dass bald nicht nur das Produktportfolio aus Hausrat und Wohngebäudeversicherung erweitert wird.

Vielmehr wolle man auch in andere Länder expandieren – und zwar noch bis Ende dieses Jahres. Lemonade schaut dabei erst auf eine dreijährige Firmengeschichte zurück.

App bereits erhältlich

Folgt jetzt der Eintritt in den deutschen Markt? Schreiber nannte Deutschland im Interview zwar nicht explizit, allerdings ist die App seit einiger Zeit in den App-Stores in Deutschland und anderen Ländern erhältlich.

Auch zeigte sich Schreiber bereits zu einem früheren Zeitpunkt angetan von der Technologie- und Start-up-Kultur in Berlin. Es ist also nicht unrealistisch, dass Lemonade bald auch in Deutschland Sachversicherungen anbietet.

Droht nun Gefahr für die Assekuranz?

Lemonade war durch seine künstliche Intelligenz gesteuerte und auf einem Chatbot basierende Antragstrecke bekannt gewordenen und hatte Analysten, Investoren und Regulatoren überzeugt. Das Insurtech zeichnet sich allerdings durch eine explizit versicherungskritische Rhetorik aus.

Schreiber wird nicht müde, zu erläutern, dass er bei Unterschreiten der Schaden-/Kostenquote diese nicht in seiner Bilanz zu verbuchen versucht. Daraus resultierende Gewinne spende er lieber wohltätigen Zwecken – die der Kunde bestimmen kann.

Lemonade finanziert sich vor allem aus einer pauschalen Gebühr von 20 Prozent der jährlichen Prämie. Dieses Konzept traf den Nerv von Medien wie auch Investoren. So hat die Allianz SE vor einem guten Jahr eine Minderheitenbeteiligung am Insurtech erworben (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.4.2017).

Erst der Anfang der Entwicklung

Lemonade war jüngst nicht nur wegen einer umstrittenen Klage gegen die unter der Marke Wefox auftretenden Financeapp AG (VersicherungsJournal 3.8.2018) in die Kritik geraten. Beanstandet wurde das Unternehmen auch aufgrund sehr niedrig kalkulierter Preise und der damit einhergehenden Frage nach der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.

Unabhängig davon zeigt die angekündigte globale Expansion des Start-ups, dass sich die neuen Akteure am Markt nicht mit einzelnen Märkten zufriedengeben, sondern regulatorische, organisatorische und kulturelle Hürden überwinden.

Dies lässt vermuten, dass Lemonade wahrscheinlich nicht das letzte Insurtech sein wird, das seinen Heimatmarkt verlässt, um sich reife Märkte mit langsam agierenden Versicherern vorzunehmen. Schon bereiten sich auch in Asien milliardenschwere Versicherer und Insurtechs auf eine internationale Expansion vor.

Schonfrist ist vorbei

Bis ein neuer Akteur wie Lemonade im deutschen Markt signifikante Anteile gewinnt, wird noch etwas Zeit vergehen. Ein Uber-Moment steht uns wohl nicht bevor.

Allerdings läuft die Zeit des Abwartens und Abwägens zweifelsfrei ab. Auch die Schonfrist für nationale Insurtechs scheint vorüber. Sowohl deutsche Insurtech als auch traditionelle Versicherer müssen ihre Anstrengungen, neue Wege zu beschreiten, verstärken.

Dazu gehört, dem Kunden digitale Produkte und Services zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet auch, zu einem vertrauten Begleiter im täglichen Leben der Kunden zu werden und sich nicht nur auf ein Jahresgespräch zu begrenzen. Lemonade scheint das Wettrennen um die Eroberung der attraktivsten Märkte eingeläutet zu haben.