Hypoport organisiert Versicherungssparte neu

10.4.2024 – Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Konzern Umsatz und Ergebnis im Versicherungssegment deutlich gesteigert. Um sich noch klarer zu positionieren, wurde der Bereich neu strukturiert und ist jetzt in drei Teilbereiche aufgeteilt. Eine neue Zwischenholding soll die Zusammenarbeit der Unternehmen stärken.

Das Versicherungssegment der Hypoport SE hat 2023 erstmals ein positives Ergebnis erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten die neun Gesellschaften, die zu diesem Segment gehören, einen Umsatz von 65 Millionen Euro. Dies berichtet der Konzern am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung.

Seit 2016 agieren die Lübecker nach eigenen Angaben auf dem deutschen Versicherungsmarkt. In den Folgejahren wurden die Aktivitäten durch weitere strategische Zukäufe ausgebaut. Bei den mittlerweile neun Töchtern in diesem Bereich sind aktuell insgesamt knapp 400 Mitarbeitende beschäftigt.

Mit dem Versicherungssegment verfolge man das Ziel, „wertschöpfende Versicherungsprozesse zu digitalisieren und somit die wichtigste Infrastruktur für einen datengetriebenen Produktmatch zwischen Angebot und Nachfrage zu stellen“, heißt es.

Drei Teilsegmente bei Hypoport

Für eine bessere Umsetzung hat der Konzern nun dieser Sparte eine neue Organisationsstruktur verordnet. Die neun Unternehmen sind jetzt in die folgenden drei Teilsegmente aufgeteilt.

Im Bereich der tarifierbaren Privat- und Gewerbeversicherungen agiert Sia digital als Assekuradeur. Smart Insurtech fungiert als Plattform für die Abwicklung von Beratungs- und Abschlussprozessen sowie für die Verwaltung von Beständen. Qualitypool, Amexpool und 1Blick ergänzen mit spartenübergreifenden Pooldienstleistungen das Angebot.

Auf dem Gebiet der betrieblichen Vorsorgeversicherungen soll die Plattform E-Pension alle Akteure auf einem Marktplatz zusammenführen. E & P bringt arbeitgebernahe Vertriebsexpertise ein.

Das Teilsegment Industrieversicherungen wird mit dem Maklerverwaltungsprogramm Oasis und dem Marktplatz Corify abgedeckt. Die Neugründung Corify lässt eine standardisierte Darstellung von Risiken und zugleich eine flexible Anpassung an dynamische Risikolagen zu (VersicherungsJournal 7.9.2023). Sie kann von Oasis und anderen Maklerverwaltungsprogrammen angesteuert werden.

Hypoport Insurtech ist Zwischenholding

Zudem haben die Lübecker Anfang des Jahres die Hypoport Insurtech AG als Zwischenholding etabliert. Diese bereits bestehende und zuvor für andere Zwecke im Hypoport-Netzwerk genutzte Gesellschaft erhielt einen neuen Gesellschaftsvertrag und einen neuen Geschäftszweck, wird auf Nachfrage erklärt.

„Durch dieses neue Dach ist es möglich, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmen weiter zu stärken und die Abstimmung ihrer Geschäftsaktivitäten zu optimieren. Ihr operatives Geschäft betreiben die Gesellschaften weiterhin eigenständig“, heißt es dazu im Pressetext.

In der Vergangenheit war es nicht immer […] auf den ersten Blick nachvollziehbar, wie umfassend das Angebot ist. Hypoport SE

Technologielösungen und Vertriebsangebote

Weiter nachgefragt zur Intention, wird berichtet: „Die präzise Abstimmung der Geschäftsaktivitäten mit klaren Übergabepunkten und die Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb und Produktentwicklung sind sicherlich zwei wesentliche Ziele.

Ein weiteres Ziel der Bündelung der Tochtergesellschaften unter dem Dach der Hypoport Insurtech AG ist es, dem Versicherungsmarkt das umfassende Angebot aller von den Tochtergesellschaften angebotenen Technologielösungen und Vertriebsangebote besser zu vermitteln.“

Denn in der Vergangenheit sei es nicht immer für alle Teilnehmer des Versicherungsmarktes auf den ersten Blick nachvollziehbar gewesen, wie umfassend das Angebot der Tochtergesellschaften für den Versicherungsmarkt ist und wie sie davon profitierten, so die Lübecker.

Vorstands-Duo führt Hypoport Insurtech

An der Spitze der Zwischenholding stehen Artur Reimer (42) und Christoph Monnet (45). Reimer ist seit 2022 CEO der Corify GmbH und seit 2020 Chief Strategy Officer im Bereich Versicherungen von Hypoport sowie Head of Strategy der Smart Insurtech AG. Monnet ist seit 2019 in verschiedenen Führungspositionen für den Konzern tätig. Im Mai 2023 wurde er CCO der Muttergesellschaft.

Stephan Gawarecki (Bild: Hypoport)

Aufsichtsrats-Vorsitzender der Dachgesellschaft ist Stephan Gawarecki (54). Damit bleibe Gawarecki in seiner Funktion als Vorstand der Muttergesellschaft gesamtverantwortlich für das Versicherungssegment, heißt es.

Zur Frage, wer die jeweiligen Teilsegmente orchestriert, erklären die Lübecker, dass neben den beiden Vorständen auf Ebene der Zwischenholding „ein kleines, leistungsstarkes Team“ arbeite, das sich insbesondere mit übergeordneten strategischen Fragestellungen und damit auch mit der Orchestrierung der Teilsegmente beschäftige.

Grundsätzlich verfolge man mit Hypoport Insurtech das Ziel einer möglichst schlanken Holdingstruktur und einer engen Verzahnung mit den Tochtergesellschaften. So sei beispielsweise die Doppelfunktion von Reimer als Vorstand der Hypoport Insurtech und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Corify ein Modell, das der Philosophie von Hypoport Insurtech entspreche.

Wir sind jetzt optimal aufgestellt, um eine zentrale Rolle in einem Markt mit großem Digitalisierungspotenzial zu spielen. Stephan Gawarecki. Vorstand der Hypoport SE

Netzwerk von Technologieunternehmen

„Unser starkes Abschneiden im vergangenen Geschäftsjahr zeigt, dass sich der Aufbau einer breiten Positionierung im Versicherungsmarkt gelohnt hat. Wir sind jetzt optimal aufgestellt, um eine zentrale Rolle in einem Markt mit großem Digitalisierungspotenzial zu spielen“, wird Gawarecki in der Pressemitteilung abschließend zitiert.

Die Muttergesellschaft der Gruppe hat ihren Sitz in Lübeck. Der Konzern bezeichnet sich mit seinen mehr als 2.000 Mitarbeitern als ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Die drei operativen Segmente sind Real Estate & Mortgage Platforms, Insurtech und Financing Platforms.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.