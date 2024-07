Huk24-Vertriebschef Uwe Stuhldreier geht zu Allianz Direct

23.7.2024

Einen Wechsel in ihrem Vorstand meldet die Huk24 AG. Dr. Uwe Stuhldreier (54), Vorstand Marketing und Vertrieb, verlässt den Direktversicherer mit dem heutigen Tag. Er scheide auf eigenen Wunsch und vorzeitig aus dem Unternehmen aus, heißt es. Der Manager war seit 2016 Vorstandsmitglied (VersicherungsJournal 15.12.2015).

Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen Stefan Gronbach (60), Vorstand Vertrieb und Marketing der Huk-Coburg Versicherungsgruppe, und Daniel Schröder (36) seine Aufgaben. Gronbach verantwortete bereits von 2001 bis 2003 bei der Huk24 das Ressort Vertrieb und Marketing.

Schröder gehört seit März zum Vorstandsteam des Direktversicherers und lenkt den Bereich Betrieb, Technik und Prozesse (7.12.2023). Er „bringt das notwendige digitale Know-how auch aus seinen früheren beruflichen Stationen mit, um gemeinsam mit Dr. Uwe Stuhldreier unsere sehr erfolgreiche Online-Tochter weiter nach vorne zu entwickeln“, wurde Klaus-Jürgen Heitmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Huk24, vor gut einem halben Jahr zum Amtsantritt des Digitalexperten zitiert.

Jetzt bedankt Heitmann sich in einer Pressemitteilung bei dem ausgeschiedenen Manager für die geleistete Arbeit in den vergangenen acht Jahren. Stuhldreier habe das Unternehmen als Deutschlands führenden Onlineversicherer konsequent und erfolgreich ausgebaut. „Für den neuen beruflichen und privaten Weg wünsche ich ihm alles Gute. Den Kolleginnen und Kollegen der Huk24 wünsche ich weiterhin viel Erfolg“, so Heitmann.

Stuhldreier wird ab Anfang April bei der Allianz Direct Versicherungs-AG das Deutschlandgeschäft verantworten. Das entsprechende Vorstandsressort wird nach Unternehmensangaben neu eingerichtet. Bisher war dafür der Vorstandsvorsitzende Philipp Kroetz verantwortlich. Mit dem eigenen Geschäftsbereich will der Versicherer seine Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit in seinem Heimatland stärken.