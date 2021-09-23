Huk-Coburg: Neuwagenhandel soll Kundenkontakt erhöhen

11.12.2025 – Die Kfz-Versicherung ist für Marktführer Huk-Coburg unerlässlich. Sie ist für den Großteil des Umsatzes des fränkischen Versicherers verantwortlich. Daher will die Assekuranz nun auch Partner für den Neuwagenhandel werden, um weiter viele Kontaktpunkte mit Autofahrern zu haben. Damit möchte der Versicherer dem Trend zu nachlassendem Pkw-Besitz entgegenwirken.

Öffentlich hat der Vorstandsvorsitzende der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, Klaus-Jürgen Heitmann, bereits verlauten lassen, dass ein Pilotversuch zum Neuwagenhandel 2025 „gut gelaufen ist“. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin des Unternehmens: „Wir sind ein guter Partner für jemanden, der Autos verkaufen möchte.“

Seit 2016 veräußert der Konzern über die „Huk-Coburg Autowelt GmbH“ – ein Autohaus in Düsseldorf – bereits Gebrauchtwagen. Wie konkret der Neuwagenhandel ablaufen soll und welche Ziele sich der Versicherer hier gesetzt hat, ist aber noch unklar. Bestätigt wurde lediglich, dass es im Jahr 2026 auch Neuwagenangebote geben soll.

Gebrauchtwagenhandel läuft schleppend

Dabei setzt der Versicherer auf eine Analyse seiner Kundendaten. „Wir haben Kunden in mehr als jedem vierten deutschen Haushalt und wir kennen sie gut“, erläuterte die Sprecherin. So weiß die Assekuranz beispielsweise, ob nach einem Unfall ein neues Auto gebraucht wird, wann ein Leasingvertrag abläuft und welche Fahrzeugklasse in Frage kommt.

„Mit unseren Erkenntnissen können wir Automobilherstellern eine präzise Kundenansprache für das Angebot eines neuen Pkw ermöglichen“, so die Sprecherin.

Richtig rund läuft es beim derzeitigen Gebrauchtwagenhandel der Huk-Coburg nicht. So sei die Ergebnissituation nach wie vor negativ. Konkrete Zahlen nennt der Versicherer nicht. Eingestellt wurde das Auto-Abo, bei dem Fahrzeuge für eine monatliche Rate zur Verfügung gestellt werden. Zudem gab es personelle Neubesetzungen. Die Assekuranz arbeitet aber an weiteren Produkten rund um die persönliche Mobilität.

Durchschnittlicher Pkw-Sachschaden auf 4.250 Euro gestiegen

Grundsätzlich leidet die Huk-Coburg – wie die gesamte Branche – unter stark steigenden Kosten. Seit 2015 haben sich die Ersatzteilpreise laut einer Analyse des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um mehr als 80 Prozent erhöht (VersicherungsJournal 9.10.2025, 31.10.2025).

Demgegenüber stieg der Verbraucherpreisindex seit 2015 lediglich um rund 30 Prozent. Im vergangenen Jahr sei der durchschnittliche Pkw-Sachschaden in der Kfz-Haftpflichtversicherung um sieben Prozent auf 4.250 Euro gestiegen. Neben den teurer werdenden Ersatzteilen würden auch die steigenden Stundensätze von Kfz-Werkstätten die Reparaturkosten weiter nach oben treiben.

Versicherer schreibt schwarze Zahlen

Der Kostenexplosion kann sich Marktführer Huk-Coburg aber zumindest in der Kaskoversicherung etwas entziehen. Denn mittlerweile steuert das Unternehmen 60 Prozent dieser Schäden in die rund 1.800 Kfz-Partnerwerkstätten.

„Die Zusammenarbeit mit Partnerwerkstätten ermöglicht grundsätzlich günstigere Preise bei Lackierarbeiten und Reparaturen an der Karosserie“, so der Versicherer, ohne seine Vorteile konkret zu beziffern. Unter dem Strich würde der Versicherer aber in der Kfz-Versicherung nach zwei Verlustjahren 2025 schwarze Zahlen schreiben, weil es im Vergleich zu Vorjahren kaum Hagelschäden gab.

2025 soll die Branche die Prämien in der Kfz-Haftpflichtversicherung um elf Prozent, in der Vollkasko um 17 Prozent und in der Teilkasko um 13 Prozent erhöht haben, wie die E+S Rückversicherung AG ermittelt hat (5.9.2025, 21.10.2025). Gleichzeitig gab es aber für 2026 ebenfalls schon Prämienerhöhungen, die laut Huk-Coburg rund zehn Prozent ausmachen sollen.

Neodigital soll neue Kundengruppen erschließen

Wie erfolgreich der Marktführer das Wechselgeschäft in diesem Jahr bewältigt hat, wird sich erst im neuen Jahr zeigen. Immerhin hat der Konzern nun ein neues wichtiges Standbein für die Kfz-Versicherung. Denn 2025 hatte die Assekuranz die Neodigital Autoversicherung AG komplett übernommen (3.6.2025).

Die digitale Assekuranz soll für die Huk-Coburg neue Kundengruppen erschließen – beispielsweise gewerbliche Flotten. Zudem können andere Assekuranzen über den Versicherer White-Label-Produkte anbieten.