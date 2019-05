Huk-Coburg gewinnt zweite Runde gegen Check24

7.5.2019 – Check24 darf Kfz-Versicherungen der Huk-Coburg nicht mehr in der bisherigen Darstellungsform in seine Vergleiche aufnehmen. Auch die Marken und Logos der Huk-Coburg dürfen nicht mehr in der aktuellen Darstellungsform verwendet werden. Dies hat in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Köln entschieden (Urteil vom 12. April 2019).

Im vergangenen Herbst hatte das Landgericht Köln einen Rechtsstreit zwischen der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. gegen die Check24-Gruppe, zu der unter anderem die Versicherungsmaklerin Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH gehört, entschieden.

Erste Runde ging teilweise an Check24

Mit Urteil vom 18. September 2018 (31 O 376/17) hatte das Gericht der Klage des Versicherers gegen das Portal nur teilweise Recht gegeben. So billigte das Gericht, dass im Vergleich auch die Tarife (etwa der Huk-Coburg) aufgeführt werden, für die keine Preisangaben zur Verfügung gestellt werden.

Hintergrund ist, dass der Versicherungskonzern sich im vorletzten Herbst komplett aus dem Vergleichsportalmarkt für Kraftfahrt-Versicherungen verabschiedet hatte (VersicherungsJournal 27.9.2017).

Check24 führte die Huk-Coburg-Tarife in seinen Preisvergleichen weiter auf. Das Portal wies dabei darauf hin, dass Preisberechnungen nicht möglich wären und Policen über die Interseite nicht abgeschlossen werden könnten.

Hingegen hatten die Kölner Richter die Werbung der Versicherungsmaklerin („Nirgendwo Günstiger Garantie“) beanstandet. Hier hatte das Vergleichsportal umgehend nachgebessert (VersicherungsJournal 22.10.2018).

Zweite Runde geht an Huk-Coburg

Laut einem Bericht des Handelsblatts hat nun Check24 in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln den Kürzeren gezogen. So darf das Vergleichsportal unter anderem „die Marken und Logos der Huk-Gruppe nicht mehr in der bisherigen Form verwenden“, schreibt das Handelsblatt.

Der Wirtschaftszeitung zufolge „sind Produktvergleiche zwar grundsätzlich zulässig, wie aus der Entscheidung vom 12. April hervorgeht. Doch das gilt laut Urteil nicht für reine Preisvergleiche, bei denen gar nicht alle Preise angegeben sind. ‚Entgegen der Ansicht der Beklagten‘ – das ist Check24 – ‚ist vorliegend von einem reinen Preisvergleich auszugehen (...)‘, heißt es in dem Urteil.“

Reaktion des Versicherers

Der Versicherer kommentierte das Urteil gegenüber dem VersicherungsJournal wie folgt: „Wir freuen uns, dass das OLG in Köln unsere Rechtsauffassung teilt und es Check24 untersagt, Kfz-Versicherungen der Huk-Coburg Versicherungsgruppe in seine Online-Preisvergleiche aufzunehmen, wenn für diese Versicherungsprodukte kein Preis angegeben wird.“

Das Unternehmen hob hervor, keine Vergleiche zu scheuen. Ganz im Gegenteil würde man sich am liebsten dauernd vergleichen lassen. „Allerdings nicht zu dem Preis, den Vergleichsportale verlangen. Denn diese Portale verfolgen finanzielle Interessen und nehmen deshalb Provisionen. Das muss dem Verbraucher bewusst sein“, wird in der Stellungnahme herausgestellt.

Vergleichsportal will nachbessern

Check24 stellte gegenüber dem VersicherungsJournal zunächst einmal klar, dass es sich bei der OLG-Entscheidung nicht um ein pauschales Urteil gegen die Auflistung der Huk-Coburg in Vergleichen handeln würde.

Man dürfe lediglich einerseits Kfz-Versicherungen des Versicherers nicht mehr in der bisherigen Darstellungsform in den Vergleich aufnehmen; zweitens die Marken und Logos der Huk-Coburg nicht mehr in der aktuellen Darstellungsform verwenden.

„Wir werden in den kommenden Tagen unsere Darstellung im Kfz-Vergleich überarbeiten und das OLG-Urteil adressieren. Dabei werden wir eine Lösung anstreben, bei der wir weiterhin auch die Huk-Tarife anzeigen können“, erläutert ein Sprecher der Vergleichsportal-Gruppe.