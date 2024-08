Howden kauft erneut Spezialmakler für Veranstaltungsversicherungen

2.8.2024 – Die Schwandt. Versicherungsmakler KG ist wird Teil der Howden Versicherungsgruppe. Der Vermittler aus Berlin ist auf Spezialkonzepte für Events, Ausstellungen, Messen und Kunst sowie Versicherungslösungen für Firmen, Freiberufler und Privatleute spezialisiert. Howden sieht durch die Übernahme seine Vorrangstellung im Unterhaltungssektor gefestigt.

Der britische Vermittler Howden Group bleibt seiner Strategie treu, in Spezialbereiche zu investieren, und holt die Schwandt. Versicherungsmakler KG unter sein Dach.

„Die Übernahme von Schwandt. unterstreicht erneut die Ambitionen von Howden, die Präsenz in speziellen Marktsegmenten sowie in geographischen Schlüsselregionen mit kulturell passenden Firmen voranzutreiben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Über Details wie den Kaufpreis machen die Geschäftspartner keine Angaben.

Zunächst Vermittler Franz Gossler ...

Die Transaktion folgt auf die Übernahmen der Franz Gossler Versicherungsvermittlung GmbH im März vergangenen Jahres (VersicherungsJournal 2.3.2023). Das süddeutsche Maklerhaus ist ebenfalls auf die Unterhaltungsbranche fokussiert. Versicherungslösungen für die Entertainment-, Film-, Event- und Werbeunternehmen sind sein Schwerpunkt.

Schon damals hieß es, mit der Übernahme des Vermittlers Franz Gossler unternehme Howden „einen wichtigen Schritt in seinen Bestrebungen zum führenden Anbieter in Europa für die Bereiche Sport, Film und Entertainment zu werden“.

Nun zeigen sich die Briten überzeugt, dass sie mit dem Erwerb von Schwandt ihre „führende Position im Bereich Sport, Film und Entertainment in Deutschland und Europa“ festigen werden. Und über die Vormachtstellung im Unterhaltungssektor hinaus, sehen sie eine Stärkung ihrer Marktpräsenz im Osten Deutschlands.

... jetzt Vermittler Schwandt übernommen

Der Vermittler aus Berlin erstellt nach eigenen Angaben seit 30 Jahren Spezialkonzepte für Events, Ausstellungen, Messen und Kunst sowie Versicherungslösungen für Firmen, Freiberufler und Privatleute und setzt diese mit mehr als 90 Kooperationspartnern um. Unter der Ägide von Hans-Peter Schwandt ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen.

„Unsere Kunden schätzen die hohe Qualität unserer Arbeit und vertrauen auf unsere fundierte, risikogerechte Beratung. Wir stehen erwiesenermaßen für verlässliche und weitreichende Absicherung“, berichtet Schwandt, der an Bord bleibt. Dies würden auch weiterhin die Maßstäbe sein. Zusammen mit Howden könne man künftig noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und auf dieser Basis das Geschäft weiter ausbauen.

„Gemeinsam sehen wir erhebliche Wachstumspotenziale im Entertainmentbereich“, erklärt auch Henning Helwig, Leiter des Geschäftsbereichs Film, Sport & Entertainment bei der Howden Deutschland AG (HDAG). Darüber hinaus gewinne man mit der Akquisition Know-how hinzu, insbesondere für technische Versicherungen im Film- und Entertainmentbereich.

Karl-Heinz Holz, seit vergangenem Herbst Howden-Deutschlandchef (26.4.2023), betont, dass sowohl der Unternehmergeist als auch der konsequente kundenorientierte Ansatz verbinde. „Hans-Peter Schwandt und sein Team passen auch kulturell zu uns – ein für unser Haus wichtiges Kriterium“, sagt er.

Karl-Heinz Holz (Bild: Howden)

Howden mit zwölf Standorten in Deutschland

Das britische Unternehmen Howden wurde 1994 gegründet und bietet Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Erstversicherungen, Rückversicherungen und Underwriting für Privatpersonen bis hin zu multinationalen Unternehmen.

Die Gruppe ist nach eigenen Angaben in 55 Ländern in Europa, Afrika, Asien, dem Nahen Osten, Lateinamerika sowie in den USA, Australien und Neuseeland tätig. Sie beschäftigt 18.000 Mitarbeiter und verwaltet Prämien in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar (35,22 Milliarden Euro).

Die deutschen Gesellschaften wurden im vergangen Jahr umstrukturiert. Gemeinsam mit Holz bilden seither Kai Bockelmann, CEO der Erwin Himmelseher Assekuranz-Vermittlung GmbH & Co. KG, Marcel Braun, CEO der Hendricks GmbH, und Axel Meyer, Geschäftsführer von Howden Caninenberg GmbH, den Vorstand der HDAG. Zudem wechselte Rainer Breeck von der Aon plc. zum Konkurrenten und übernahm den neuen Geschäftsbereich für die Betreuung der „Large Corporate Clients“ (4.9.2023).

Nach Abschluss der Akquisition von Schwandt wird Howden Deutschland über mehr als 400 Mitarbeiter an zwölf Standorten verfügen. Ebenfalls in die Strategie, in Spezialbereiche zu investieren, passte im Juni 2023 die Übernahme der Northern Lloyd GmbH Insurance Services, ein Maklerunternehmen für Schiffsversicherungen.