Hiscox bekommt einen neuen Vorstandschef

23.7.2021

Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland kündigt einen Wechsel an ihrer Spitze an: Nach 21 Jahren als Chief Executive Officer geht Bronek Masojada zum Jahresende in den Ruhestand.

Sein Nachfolger zum 1. Januar wird Aki Hussain, aktueller Chief Financial Officer. Wer auf ihn als neuer Finanz-Vorstand folgen wird, steht noch nicht fest.

Aki Hussain (Bild: Hiscox)

Der designierte Vorstandschef verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Versicherungs- und Bankwesen sowie in der Wirtschaftsprüfung. Er ist seit 2016 als CFO für den Spezialversicherer tätig. Zuvor war er unter anderem CFO der Prudential plc. UK & Europe sowie Leiter Finanzen im Bereich Privatkundengeschäft der Lloyds Banking Group und der NTL (heute Virgin Media). Zu seinen beruflichen Stationen gehört auch die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG.