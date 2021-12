Helmig & Partner wechselt zu MRH Trowe

7.12.2021

Zum 1. Januar übernimmt die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) die Mehrheit der Anteile an der Helmig & Partner GmbH & Co. KG und der HWA Vorsorgemanagement GmbH & Co. KG. Das teilte der Industrieversicherungs-Makler am Montag mit. Über den Kaufpreis und die Höhe der Beteiligung vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen.

Das Pikante an der Meldung: Vor über zwei Jahren war die Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG bei Helmig & Partner eingestiegen (VersicherungsJournal 12.6.2019). Die Zusammenarbeit zwischen den Norddeutschen und den Westfalen hat wohl in der vereinbarten Probezeit nicht funktioniert, wie der Branchendienst „Versicherungsmonitor“ berichtete.

Helmig & Partner betreut nach eigenen Angaben 700 mittelständische Firmen, die meisten inhabergeführt, mit Schwerpunkt auf dem lebensmittel-verarbeitenden Gewerbe wie Bäckereien. Der Maklerbetrieb beschäftigt 44 Mitarbeiter. Geschäftsführer von HWA und Helmig & Partner bleiben Andreas Wienmeier, Frank Austrup, Karsten Hartwig und Christof Brüggemann. Der Gründer Alfred Helmig ist 2016 ausgeschieden.

Für MRH Trowe sind die Westfalen das elfte Engagement im Maklermarkt. Zum 1. Juli übernahm das Unternehmen die Stadler GmbH Finanz- und Assekuranzmakler (19.10.2021). Davor meldete die Firma im September (7.9.2021) und im August jeweils eine Neuerwerbung (4.8.2021) Man befinde sich bei den definierten Expansionsplänen (22.1.2021) auf Kurs, so die Aussage des Maklers.