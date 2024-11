HDI veräußert FVB an niederländischen Makleraufkäufer Yellow Hive

4.11.2024 – Nach sieben Jahren beendet der HDI sein Engagement bei der FVB wieder. Hintergrund sei die Straffung der Strukturen im eigenen Unternehmen, heißt es. Yellow Hive freut sich indes über den ersten Zukauf auf dem deutschen Markt – weitere sollen folgen.

Das niederländische Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmen Yellow Hive B.V. übernimmt den deutschen Versicherungsmakler FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH von der HDI Deutschland AG. Dies gaben die Niederländer in den vergangenen Tagen auf ihrer Homepage bekannt.

Man mache damit „einen großen ersten Schritt in den deutschen Markt“, heißt es dort. Mit der Übernahme der FVB erreiche Yellow Hive auf einen Schlag eine flächendeckende Abdeckung mit einem Netzwerk von mehr als 400 Handels- und Regionalvertretungen in Deutschland.

Die Organisationsstruktur und das Management der FVB sollen weitgehend unverändert bleiben. Thomas Schallenberg, Gründer und derzeitiger Geschäftsführer, werde Yellow Hive Deutschland auch nach der Übergabe beratend zur Seite stehen, wird berichtet.

HDI sieht in Yellow Hive den passenden Partner für FVB

FVB war Ende 2017 unter das Dach der Talanx-Gruppe gekommen (VersicherungsJournal 2.10.2027). Nun beendet der Versicherer sein Engagement wieder. Sämtliche Anteile sollen an die Niederländer gehen. Das Signing hat nach eigenen Angaben am 25. Oktober stattgefunden. Das Closing erfolgt nach kartellrechtlicher Genehmigung voraussichtlich zum Jahresende.

„Die FVB ist für HDI ein Investment, das jedoch nicht zum strategischen Kerngeschäft von HDI Deutschland gehört. Vor dem Hintergrund der Straffung der Strukturen von HDI Deutschland wurde deshalb der Verkauf entschieden“, erläutert ein Unternehmenssprecher die Gründe des Verkaufs.

„Darüber hinaus ist der neue Eigentümer Yellow Hive aus unserer Sicht auch besser geeignet, die Gesellschaft weiterzuentwickeln und das Wachstum zu forcieren“, so der Sprecher.

HDI Deutschland werde selbstverständlich im Maklermarkt präsent bleiben und den Exklusivvertrieb weiter stärken. Gleichzeitig werde man sicherstellen, dass die Maklerpartner einen optimalen Service bekämen.

WERBUNG

Yellow Hive will über FVB seine Expertise erweitern

Der niederländische Makleraufkäufer hat offensichtlich hierzulande viel vor. Durch die Akquisition sollen das Wachstum und die Weiterentwicklung von Yellow Hive und FVB in Deutschland sowohl organisch als auch durch weitere Akquisitionen beschleunigt werden, heißt es.

„Mit der FVB haben wir einen Partner gefunden, der auf dem deutschen Markt die gleichen Ziele verfolgt wie wir mit unseren eigenen Wachstumszielen in den Niederlanden. Jetzt, da wir uns auf die europäische Expansion außerhalb der Niederlande konzentrieren, passt FVB perfekt in unsere Wachstumsstrategie“, sagt Ger Knikman, CEO und Gründer von Yellow Hive.

„Durch die Zusammenarbeit mit der FVB werden wir mit Spezialisten in Deutschland zusammenarbeiten, was es uns ermöglicht, Yellow Hive mit noch mehr Expertise zu erweitern. Wir können es kaum erwarten, mit diesem erfahrenen Team in unserer Organisation zusammenzuarbeiten“, so Knikman.

Frisches Kapital für ambitionierte Expansionspläne von Yellow Hive

Man wolle in den kommenden Jahren vor allem in Deutschland und Spanien Makler, Assekuradeure und Dienstleister kaufen. Möglich sei dies durch die Unterstützung von Private-Equity-Investoren.

Für seine Expansionspläne hat das Unternehmen erst im April eine weitere „signifikante“ Kapitalspritze von IK Investment Partners Ltd (IK) erhalten. Die Reinvestition des Kapitalgebers schwedischen Ursprungs solle genutzt werden, um das europäische Wachstum voranzutreiben, nicht nur in bestimmten niederländischen Regionen und Nischenmärkten, wird berichtet.

Nach der Erstinvestition von IK im Jahr 2020 habe sich Yellow Hive von einer lokalen Finanzberatungsfirma zu einer nationalen Vertriebsplattform gewandelt, die nun auf den deutschen Markt komme.