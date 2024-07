Hannoversche auf dem Weg vom Direktversicherer zum Multikanalversicherer

2.7.2024 – Die Hannoversche Lebensversicherung ist bekannt als Direktversicherer mit Schwerpunkt Risikolebensversicherung. Vor gut zwei Jahren wurde ein neuer strategischer Weg eingeschlagen, nämlich der zum Biometrie-Multikanalversicherer. Über die Gründe berichtet Dr. Thomas Wüstefeld, Vertriebsvorstand der Hannoversche Lebensversicherung, in seinem Gastbeitrag.

Wer an die Hannoversche Lebensversicherung denkt, der hatte noch bis vor wenigen Jahren vermutlich die Assoziation „Direktversicherer“ im Kopf. Das war in den vergangenen rund 150 Jahren auch richtig. Doch mittlerweile hat die Hannoversche ihre Weiterentwicklung zum Multikanalversicherer im Biometrie-Segment längst begonnen und sich dem Vermittlermarkt geöffnet.

Thomas Wüstefeld (Bild: Philip Bartz)

Wachstumspotenziale im Vermittlervertrieb

Während Ausschließlichkeitsversicherer oder etablierte Maklerversicherer in den vergangenen Jahren den Onlinevertrieb forciert haben, gehen wir den Weg andersherum, und zwar vom Direktversicherer zum Multikanalversicherer.

Doch wieso ändert man eine Strategie, die jahrelang sehr erfolgreich war und einen zum Marktführer in der Risikolebensversicherung geführt hat?

Das hat mehrere Gründe: Zum einen sehen wir Wachstumspotenziale im Vermittlervertrieb und richten uns daher stärker in diese Richtung aus. Besonders die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) mit all ihren besonderen Leistungsmerkmalen ist ein beratungsintensives Produkt, das für die finanzielle Absicherung gerade in der heutigen Zeit wichtig, aber nicht selbsterklärend ist.

Wachstumsmöglichkeiten in Risikoleben begrenzt

Hinzu kommt, dass die Wachstumsmöglichkeiten in der Risikolebensversicherung begrenzt sind. Bedingt durch den demografischen Wandel wird die Zielgruppe derjenigen, die eine Risikolebensversicherung benötigen, immer kleiner – immerhin gab es doppelt so viele Babyboomer wie es Menschen der aktuellen Generation Alpha gibt.

Allein im letzten Jahr ging zudem das Hypothekengeschäft aufgrund der Hochzinsphase um 50 Prozent zurück. Das wirkt sich natürlich auch auf den Vertrieb von Risikolebensversicherungen aus. Auch für dieses Jahr erwarten wir ein anspruchsvolles Jahr.

Höhere Durchdringung über Vermittler

In der Berufsunfähigkeitsversicherung hingegen ist das Geschäft weniger abhängig vom Haus- oder Wohnungskauf als in der Risikolebensversicherung. Es ist eher eine Frage der persönlichen Absicherung. Zudem erkennen wir Marktpotenziale. So gehen wir von einer Marktdurchdringung von nur um die zehn Prozent – bezogen auf alle Erwerbstätigen – aus.

Allerdings ist die Berufsunfähigkeitsversicherung aufgrund ihrer Beratungsintensivität und im Direktmarkt schwer zu vertreiben. Deshalb setzt die Hannoversche Lebensversicherung hier stark auf den Vermittlermarkt.

Außerdem haben wir festgestellt, dass der Anteil an Kunden, die einen BU-Vertrag ohne Vermittler abschließen, sehr gering ist. Wenn unsere Gesellschaft eine Versorgung der Bevölkerung mit der wichtigen Absicherung der Arbeitskraft sicherstellen will, benötigen wir Vermittler.

Zuwachs beim Neugeschäftsbeitrag

Auch haben wir den Weg in den Vermittlermarkt gewählt, weil sich zahlreiche Vertriebspartnerinnen und -partner ebendies gewünscht haben und uns dies zutrauen. Dass wir hier offene Türen eingerannt haben, zeigen unsere Zahlen:

Im Neugeschäftsbeitrag Berufsunfähigkeitsversicherung konnten wir einen Zuwachs von über 80 Prozent auf rund zwölf Millionen Euro verzeichnen. Damit haben wir unser Ziel, eine fünfstellige Anzahl an Berufsunfähigkeitsversicherungen im Jahr 2023 zu verkaufen, erreicht.

Abschlusskostenquote erhöht

Natürlich schlägt sich der Eintritt in den Maklermarkt auch auf der Ausgabenseite nieder, durch die Provisionen. Im Jahr 2023 hat sich die Abschlusskostenquote daher um 0,5 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent erhöht.

Allerdings stehen wir bei der Hannoversche Lebensversicherung dafür ein, dass Vermittlerinnen und Vermittler angemessene Provisionen erhalten. Daher nehmen wir die Erhöhung der Abschlusskostenquote in Kauf, denn ohne Vermittler käme das Geschäftsfeld in großen Teilen zum Erliegen und Menschen müssten auf Beratung verzichten.

Ihnen bliebe nur noch der staatliche Erwerbsminderungsschutz, der qualitativ deutlich schlechter ist als eine Berufsunfähigkeitsversicherung.

Gutes Einkaufserlebnis bieten

Ein weiterer Trend, den wir beobachten, ist, dass bedarfsgerechte, preisgünstige und flexible Produkte allein im jetzigen Marktumfeld nicht mehr ausreichen. Es geht heute viel mehr darum, ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten.

Um das zu ermöglichen, haben wir die vergangenen Jahre konsequent in unsere IT investiert, unsere Services ausgebaut und unsere Kommunikationsstrategie erneuert. Wir haben allein für unsere digitale Infrastruktur über 100 Millionen Euro in die Hand genommen.

Die Hannoversche Lebensversicherung hat sich für ein komplett neues System entschieden, das unter anderem das Bestandsführungssystem, das Vermittlerverwaltungssystem, das Provisionssystem sowie In- und Exkasso umfasst.

Das neue System macht uns flexibler. Änderungen an Tarifen lassen sich jetzt deutlich schneller umsetzen. Aber auch unsere Leistungsprozesse und -services haben wir weiterentwickelt und an die Bedürfnisse unserer Vertriebspartnerinnen und -partner angepasst.

Vertriebsteam ausgebaut

Kundinnen und Kunden wünschen sich zudem individuelle Beratung. Deshalb haben wir das Vertriebsteam der Hannoversche Lebensversicherung deutlich ausgebaut.

Dafür haben wir die Einheiten im Partnervertrieb komplett neu strukturiert. Dazu gehören insbesondere der Aufbau von regionalen Ansprechpartnern, die Makler und Vertriebspartner persönlich betreuen, sowie der neue Aufbau eines zentralen „PartnerServiceCenters“, das sich überregional um alle Belange der Vertriebspartner kümmert.

Zudem haben wir auch unser Underwriting neu aufgestellt. Wir haben eine neue Gruppe gegründet, die hauptsächlich Voranfragen bearbeitet und die Risikoprüfungstools pflegt. In diesem Zuge wurde auch die telefonische Erreichbarkeit verbessert.

Von der EDV über die Vermarktung bis hin zum Vertrieb und die Produkte: Die Hannoversche arbeitet weiterhin an zahlreichen Neuerungen in vielen Bereichen, damit wir mit unserer Biometrie-Expertise als Spezialist wahrgenommen werden.

Dr. Thomas Wüstefeld

Der Autor ist Vertriebsvorstand der Hannoversche Lebensversicherung AG.