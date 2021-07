Haftpflichtkasse verweigert Lösegeldzahlung

22.7.2021

Die Haftpflichtkasse VVaG war am vorletzten Wochenende Opfer von Kriminellen geworden. Die Hacker hatten die technische Infrastruktur des Versicherers lahmgelegt (VersicherungsJournal 13.7.2021). Seit dem 13. Juli ist das Unternehmen wieder erreichbar und am 15. Juli war der Geschäftsbetrieb teilweise wieder hergestellt (VersicherungsJournal 16.7.2021).

An diesem Mittwoch hat die Gesellschaft einen weiteren Sachstandsbericht an die Presse gegeben. Demnach hat das Unternehmen am 15. Juli „festgestellt, dass durch den Cyberangriff Daten abgeflossen sind“. Darunter seien auch personenbezogene Daten gewesen. Art und Umfang werde noch ermittelt.

Torsten Wetzel (Bild: Simeon Johnke)

Inzwischen schreite der Wiederaufbau der Systeme heran. Eingehende Nachrichten würden „erfasst und im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten bearbeitet“. Die Haftpflichtkasse sei „in gewohntem Umfang erreichbar – über Telefonie, E-Mail und Formulare auf der Website Diehk.de“. Nach Angaben von Vorstandsmitglied Torsten Wetzel ist noch nicht absehbar, wann der Geschäftsbetrieb vollständig wiederhergestellt sein wird.

Die Angreifer seien auch mit Forderungen an die Gesellschaft herangetreten. „In Absprache mit dem Landeskriminalamt haben wir entschieden, den kriminellen Machenschaften keinen Vorschub zu leisten und gehen auf die Forderungen nicht ein“, lässt sich Wetzel in der Mitteilung zitieren.