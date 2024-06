Großes Stühlerücken bei der Versicherungskammer Bayern

21.6.2024 – Aus dem Konzernvorstand scheiden Barbara Schick und Dr. Robert Heene aus. Katharina Jessel rückt nach. Dr. Markus Juppe, Klaus G. Leyh und Isabella Martorell Naßl bekommen neue beziehungsweise erweiterte Aufgaben.

In der Versicherungskammer Bayern (VKB) scheiden nach Unternehmensangaben zwei Vorstandsmitglieder altersbedingt aus. Dr. Robert Heene (61) geht zum Jahresende. Der Manager ist seit 1996 bei der Versicherungskammer und seit rund 20 Jahren mit Vorstandsmandaten betraut. Seit 2019 ist er unter anderem für die Lebensversicherung zuständig (VersicherungsJournal 14.11.2019).

Die Amtszeit von Barbara Schick (64) läuft Ende März aus. Die Juristin ist seit über 30 Jahren im Unternehmen. Sie leitet seit 2014 (4.4.2014) den Bereich Kompositversicherungen und ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Robert Heene und Barbara Schick (Bild: VKB)

Mit dem Weggang von Heene und Schick regelt die Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts ihr Führungsgremium neu.

Versicherungskammer regelt ihr Führungsgremium neu

Im neuen Ressort Personenversicherung führt die Holding Anfang 2025 die Zuständigkeiten für die Kranken-, Pflege- und Reiseversicherung mit der Lebensversicherung zusammen. Durch das Bündeln der Vorsorgethemen könne der Konzern noch besser auf die notwendigen gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren, heißt es zur Begründung.

Das neue Ressort wird Klaus G. Leyh (58) leiten. Der Manager ist seit Anfang 2014 im Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig (11.11.2013).

Klaus G. Leyh (Bild: VKB)

Diese Aufgabe übernimmt ab Januar Katharina Jessel (49). Jessel verantwortet seit 2021 als Vorständin den Vertrieb für die bundesweit tätigen Kranken-, Pflege- und Reiseversicherer des Konzerns (21.7.2020). Zudem ist sie seit 2022 im Vorstand VKB-Tochter Bavariadirekt Versicherung AG (25.3.2022).

Katharina Jessel (Bild: VKB)

„Ganzheitliche Kundenreise“ in einem Vorstandsressort

Den Bereich Schaden will der Versicherungskonzern in sein Ressort Operations Kundenmanagement eingliedern. Damit setze die VKB den Fokus noch deutlich stärker auf die ganzheitliche Kundenreise und will „die Schlagkraft neuer Technologien, wie Automatisierung und Digitalisierung in Betriebs- und Schadenprozessen, für ein effizientes Kundenmanagement“ nutzen.

Isabella Martorell Naßl (56) soll das erweiterte Ressort auch künftig führen. Sie ist seit über 25 Jahren im Konzern und seit 2022 Chefin der Kranken- und Reiseversicherung (25.3.2022).

Isabella Martorell Naßl (Bild: VKB)

Nachfolger von Kompositchefin Schick wird zum 1. April 2025 Dr. Markus Juppe (48). Er ist seit fast 20 Jahren im Konzern. Seit 2021 ist er Vorstandsmitglied der Bavariadirekt (16.12.2021) und leitet seit mehreren Jahren die Unternehmensentwicklung.

Markus Juppe (Bild: VKB)

Nachbesetzung aus den eigenen Reihen

Den ausscheidenden Schick und Heene habe der größte öffentliche Versicherers „sehr viel zu verdanken“, würdigt der Konzernchef Professor Dr. Frank Walthes die langjährigen Vorstandsmitglieder.

Es sein ein gutes Signal, die Mandate aus den eigenen Reihen nachbesetzen zu können. Mit dem bewährten Vorstandsteam ab 2025 in neuen Rollen und Aufgaben sehe er die VKB „für die Herausforderungen in der Zukunft bestens gerüstet.“

Frank Walthes (Bild: VKB)

Über Veränderungen in den Vorständen der Tochterunternehmen will der Konzern später informieren.