Gothaer wächst mit Firmenkunden

15.12.2021 – Die Fokussierung auf mittelständische Firmenkundschaft zahlt sich für den Versicherungskonzern aus: Nach bisher vorliegenden Zahlen wächst er 2021 mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro Bruttoprämie etwas stärker als der Markt. Dank guter Rückversicherung steigt der Jahresüberschuss trotz Unwetter „Bernd“ um elf Prozent auf 80 Millionen Euro.

Der Gothaer-Konzern verknüpft seine Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit mit dem Anspruch „führender Versicherer für den Mittelstand zu sein“ zur „Initiative 500-50-5“. Vor der Presse sagte Konzernchef Oliver Schoeller am Dienstag: „Unser ehrgeiziges Ziel ist es, 500 Unternehmerkund*innen dabei zu begleiten, ihren CO2-Ausstoß in den kommenden fünf Jahren um 50 Prozent zu reduzieren.“

Nachhaltige Unternehmen sind bessere Risiken

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

Im ersten Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität bietet die Gothaer diesen Bestandskunden kostenlos ihr eigenes Analyse-Tool zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks.

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse sollen dann gemeinsam mit den Unternehmen erste Maßnahmen zur Reduktion ihres Kohlendioxid-Ausstoßes entwickelt und Fördermöglichkeiten aufgezeigt.

Dazu stellt die Gothaer ihr Netzwerk aus Kooperationspartnern aus Beratern, Finanzierern und Anbietern von Infrastruktur für E-Mobilität oder Solartechnik bereit.

Den teilnehmenden Unternehmen räumt die Gothaer einen Rabatt von zehn Prozent auf ihre Versicherungsprämien ein. Denn: „Unternehmen, die sich intensiv mit ihrer Wertschöpfungskette beschäftigen, bedeuten für den Versicherer ein geringes Risiko“, ist sich Schoeller sicher.

Cyberbedrohung ist ernstes Thema

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor wenigen Tagen die Schwachstelle (Log4Shell) in der weit verbreiteten Java-Bibliothek „Log4j“ als „extrem kritische Bedrohungslage“ eingestuft. Man nehme das Thema ernst, könne für das eigene System aber noch „keinen Anlass zur Sorge“ erkennen, so Schoeller.

„Beim Underwriting fragen wir seit dieser Woche danach“, so Schoeller weiter. Für die Cyberkunden sei man Ansprechpartner. Man gehe davon aus, dass sich alle mit den vom BSI vorgegebenen Maßnahmen auseinandersetzten.

Getragen von allen Sparten und speziell vom Firmenkundengeschäft wird der Gothaer Konzern 2021 voraussichtlich um 2,4 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro Bruttobeitrag wachsen.

Die mittelständischen Kunden nannte Schoeller mit Blick auf die Pandemie „sehr resilient“. Das verarbeitende Gewerbe sowie die Baubranche – zwei Fokusgruppen des Konzerns – kämen „exzellent“ durch die Krise. „Aber der Kontakt fehlt, auch für die Loyalität“, so Schoeller.

Ausschließlichkeit ist für die Gothaer wichtig

Thomas Bischof (Bild: W&W)

Auch die Vertriebe seien inzwischen deutlich resilienter. Schließlich habe man auch „massiv“ nachinvestiert in externe und interne digitale Tools. Die eigene Ausschließlichkeit trägt in fast allen Segmenten zur Hälfte des Geschäfts bei. Daran soll sich nach Aussage von Schoeller auch künftig nichts ändern, nur an der Art des Arbeitens. Diese werde noch stärker digital gestützt werden.

Die Gothaer Allgemeine (GA) steigert 2021 die Nettoproduktion um voraussichtlich elf Prozent auf 59 Millionen Euro. Die Bruttobeiträge wachsen damit um 3,3 Prozent auf über zwei Milliarden Euro, wobei das Geschäft mit Unternehmerkunden um sechs Prozent auf 875 Millionen Euro zunimmt.

GA-Chef Thomas Bischof erwartet in Kraftfahrt einen positiven Wechselsaldo. Treiber sei der neue K-Tarif, der nachhaltige Antriebe honoriere und dabei auf höherwertig, „nicht billiger“ abstelle (VersicherungsJournal 10.6.2021, 20.9.2021). Für den K-Markt wird mit Preisaufweichungs-Tendenzen gerechnet. Für das Industriegeschäft erwartet man hingegen einen harten Markt.

Teure Sturzflut

Für die Sturzflut „Bernd“ wird inzwischen mit einem Bruttoschaden von 530 Millionen Euro gerechnet (11.11.2021). Dank einer guten Rückversicherung kann dieses größte Einzelereignis in der zweihundertjährigen Firmengeschichte verkraftet werden, mindert den Jahresüberschuss aber um 35 Prozent auf 41 Millionen Euro und die Solvenzquote auf 166 (186) Prozent.

Den Kunden drohe keine Erhöhung ihrer Elementarschaden-Versicherung „alleine aus Bernd heraus“, so Bischof. Bei der Combined Ratio wird netto mit 99,6 (92,8) Prozent gerechnet.

Kranken-Sparte hat Vollversicherte verloren

Michael Kurtenbach (Bild: Gothaer)

In der Lebensversicherung werden mit 1,31 Milliarden Euro 0,7 Prozent mehr Bruttobeiträge gebucht. Das Neugeschäft erhöht sich um ein Fünftel auf 1,51 Milliarden Euro Beitragssumme netto.

„Mitte des Jahres haben wir mit der Gothaer Garantie Rente Index ein neuartiges Produkt auf dem Markt gebracht, das unter anderem zwei nachhaltige Indizes (ESG) berücksichtigt. Beeindruckend ist, dass sich bereits drei Viertel aller Kunden für nachhaltige Indizes entscheiden. Das Produkt ist Wachstumstreiber“, so Michael Kurtenbach, Vorstandschef der Gothaer Leben.

Bei der Gothaer Krankenversicherung ist die Zahl der Vollversicherten erneut um 2,8 Prozent auf 128.000 Personen gesunken. Wachstum wird weiter in der Zusatzversicherung erzielt.

Bei einer unter dem Markt liegenden Beitragsanpassung in der Vollkostenversicherung von 3,18 Prozent erhöhten sich die gebuchten Bruttobeiträge um 2,2 Prozent auf 909 Millionen Euro.