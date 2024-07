Gothaer Lebensversicherung: Alina vom Bruck ist neue Vorstandsvorsitzende

1.7.2024 – Führungswechsel bei drei Gesellschaften der Gothaer: Alina vom Bruck hat die Positionen von Michael Kurtenbach übernommen. Bei der Gothaer Lebensversicherung steht die Managerin nun an der Spitze, bei der Gothaer Finanzholding und der Gothaer Versicherungsbank gehört sie zu den Vorständen.

WERBUNG

Alina vom Bruck (37) hat zum 1. Juli den Vorstandsvorsitz bei der Gothaer Lebensversicherung AG übernommen. Gleichzeitig wurde sie in den Vorstand der Gothaer Finanzholding AG und der Gothaer Versicherungsbank VVaG berufen. Dies berichtet der Versicherer am Montagmorgen in einer Pressemitteilung.

Die Managerin tritt die Nachfolge von Michael Kurtenbach (60) an, der zum 30. Juni in den Ruhestand gegangen ist. Kurtenbach war seit 2003 Mitglied der Vorstände des Gothaer Konzerns und seit Oktober 2013 Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung (VersicherungsJournal 16.12.2009, 16.9.2013, 29.5.2017).

Expertise in der Lebensversicherung

Alina vom Bruck (Bild: Gothaer)

Vom Bruck arbeitete bereits während ihres Studiums für die Kölner. Erste Stationen waren die Konzernrückversicherung und das Aktuariat des Lebensversicherer. Von 2010 bis 2015 war sie im Risikomanagement tätig und hat die Einführung von Solvency II begleitet.

Nach einem Zwischenstopp bei den DEVK Versicherungen und Positionen als Fachgebietsleiterin Risikomanagement und Leiterin Gruppe Quantitatives Risikomanagement, kehrte sie 2017 zur Gothaer Lebensversicherung zurück. Sie übernahm zunächst die Leitung der mathematischen Produktentwicklung, ab 2020 dann die Leitung des Bereichs Leben Innovation.

Im Sommer 2022 wurde die Managerin in den Vorstand der Gothaer Asset Management AG berufen. Dort verantwortet sie seither den Bereich Middle- und Backoffice (27.1.2022). Die jetzt erfolgte Übernahme der Aufgaben von Kurtenbach war bereits im vergangenen Herbst angekündigt worden (11.9.2023).

„Außerordentliches Talent“

Werner Görg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gothaer Versicherungsbank VVaG, freut sich über die Personalie. Vom Bruck bringe viel Fachkompetenz sowie strategischen Weitblick mit und mache mit der Übernahme der Verantwortung für die Gothaer Leben einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer beachtlichen Karriere, wird er in der Mitteilung zitiert. Er sei sich sicher, dass sie wichtige neue Impulse setzen werde.

Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Finanzholding, dankt Kurtenbach. Dieser habe mit ruhiger Hand die Unternehmenseinheit Leben insbesondere in Hinblick auf Resilienz und Marktfähigkeit sicher geführt. „Doch er war nicht nur wegen seiner großen Expertise und seiner langjährigen Erfahrung allseits geschätzt, sondern auch wegen seiner Integrität und Kollegialität,“ sagt er.

„Für seinen großen Einsatz für das Unternehmen möchte ich ihm an dieser Stelle ganz herzlich danken und zugleich Alina vom Bruck im Vorstandsteam willkommen heißen. Sie ist ein außerordentliches Talent, eine Expertin in der Lebensversicherung und eine starke Teamplayerin mit Wurzeln in unserem Haus. Sie wird unser Vorstandsteam sehr bereichern“, so Schoeller.