GGW übernimmt Bernhard Assekuranzmakler

6.2.2024

Die GGW Group GmbH hat zum Jahresanfang die Bernhard Assekuranzmakler GmbH aus München übernommen. Das Unternehmen und sein Team von 80 Mitarbeitern wird unter dem Dach der Leading Brokers United GmbH angesiedelt.

Zum 1. Januar haben die GGW und die Münchener zusätzlich eine digitale Plattform für Bestände kleiner und mittelgroßer Gewerbemakler gegründet, die unter Bernhard Mittelstandsmakler GmbH firmieren wird. Geschäftsführer der Neugründung werden Thorsten Kuhr und Benjamin Wess, langjähriger Vertriebsdirektor Maklervertrieb bei den Axa Versicherungen und den HDI Versicherungen.

„Mit dem technologischen Prozessansatz werden wir in den nächsten fünf Jahren viele, auch vom Umsatz her, kleinere Maklerhäuser in Deutschland an unsere Gruppen anbinden können“, lässt sich Dr. Tobias Warweg, Gründer und CEO der GGW Group, zu den Ambitionen der Bernhard Mittelstandsmakler zitieren.

Tobias Warweg (Archiv-Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Zuletzt akquirierte die GGW die von Rauchhaupt & Senftleben Beteiligungs GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 15.1.2024). Im Dezember gab die Maklergruppe mit der Permira I.P Ltd. den Einstieg eines neuen Mehrheits-Gesellschafters bekannt (11.12.2023). Damit will das Unternehmen „die nächste Wachstumsphase einläuten“.