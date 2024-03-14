GGW-Gruppe übernimmt Hamburger Traditionsmakler

3.9.2025

Die O. Giffey KG wird neues Partnerunternehmen der Leading Brokers United GmbH, der Dachgesellschaft mittelständischer und inhabergeführter Versicherungsmakler der GGW Group GmbH. Der Verbund beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiter und offeriert mittelständischen Firmenkunden an mehr als 70 Standorten spezielle Versicherungen für rund 30 Branchen und Sparten.

Rathaus mit Binnen- und Außenalster

(Bild: Horst Müller, Pixabay-Inhaltslizenz)

O. Giffey versteht sich als „breit aufgestellter Versicherungsmakler, der Gewerbe- und Industriekunden ganzheitlich betreut“.

Nach eigenen Angaben „legt das Unternehmen besonderen Wert auf ein aktives und kundennahes Schadenmanagement“. Als Generalist bediene man unterschiedliche Branchen- und Versicherungssparten, verfüge aber auch über „fundierte Erfahrung im Transportgeschäft“.

Das seit 1883 bestehende Familienunternehmen mit Firmensitz an der Hamburger Binnenalster wird inzwischen in vierter Generation von Alexandra Schaar geführt.

„Sie wird die Geschäftsführung von ihrem Vater, Jürgen Michael Schaar, übernehmen, der dem Unternehmen weiterhin als Berater eng verbunden bleiben und die Weiterentwicklung begleiten wird“, berichtet GGW.