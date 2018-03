Gewinner und Verlierer in der Rechtsschutz-Versicherung

13.3.2018 – Zwischen 2014 und 2016 konnte die Örag ihren Marktanteil in der Rechtsschutz-Versicherung am stärksten ausbauen, wie der „Branchenmonitor 2014-2016: Rechtsschutz-Versicherung“ zeigt. Die Ergo und die ADAC Rechtsschutz hatten hingegen die größten Einbußen zu verzeichnen.

Die Rechtsschutzversicherer sind 2016 nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum dritten Mal in Folge versicherungstechnisch nicht in der Gewinnzone gelandet.

Die Hälfte der 28 größten Anbieter war 2016 im Minus

Dabei stand für 14 der 28 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter laut dem „Branchenmonitor 2014-2016: Rechtsschutz-Versicherung“ eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. Die Spannbreite lag zwischen 71,8 Prozent bei der Bruderhilfe Sachversicherung AG im Raum der Kirchen und 187,7 Prozent bei der Ideal Versicherung AG (VersicherungsJournal 1.12.2017).

Die Studie, die von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH einmal jährlich durchgeführt wird, enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der Anbieter in der Rechtsschutz-Versicherung, die auf über 95 Prozent Marktanteil kommen.

In zehn Jahren über ein Fünftel Prämienzuwachs

Das Beitragsaufkommen ist in der Rechtsschutz-Versicherung in den zurückliegenden Jahren kräftig angestiegen. Auf Zehnjahressicht betrug das Plus nach GDV-Zahlen mehr als ein Fünftel – mit Sicht auf Ende 2016 fast 3,83 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Vor allem in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums waren die Zuwächse bei den gebuchten Bruttoprämien im Direktgeschäft mit fast vier beziehungsweise fast sechs Prozent überdurchschnittlich hoch.

Örag gewinnt am stärksten hinzu

Beim Prämienaufkommen und bei den Marktanteilen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften gab es dem Branchenmonitor zufolge gehörige Unterschiede – selbst wenn man nur die jüngere Vergangenheit (2014 bis 2016) betrachtet.

So konnte etwa der Marktführer Arag SE (VersicherungsJournal 26.2.2018) mit einem leicht überdurchschnittlichen Beitragszuwachs von gut zehn Prozent seinen Marktanteil um 0,07 Prozentpunkte auf 15,23 Prozent ausbauen. In der Rangliste der Marktanteilsgewinner liegen allerdings sieben Gesellschaften vor der Arag.

Den größten Zuwachs erzielte mit fast einem halben Prozentpunkt die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die beim Prämienvolumen um rund ein Sechstel zulegte. Dabei hat die Gesellschaft nach eigenen Angaben „von der hohen Beratungskompetenz und flächendeckenden Präsenz der öffentlichen Versicherer und Sparkassen profitiert“.

Die Neu- und Mehrbeiträge konnten laut Geschäftsbericht 2016 um weit über ein Viertel auf 40 Millionen gesteigert werden. In allen Vertriebswegen habe es das beste Neugeschäftsresultat der Unternehmensgeschichte gegeben, heißt es weiter.

Auch Auxilia und DEVK gehören zu den Gewinnern

Vergleichsweise hohe Marktanteilsgewinne von mindestens 0,2 Prozentpunkten hatten auch die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu verzeichnen. Die Auxilia konnte allein 2016 das Prämienaufkommen um über 16 Prozent ausbauen, was nach Unternehmensangaben „ganz überwiegend“ auf Beitragsanpassungen im Bestand zurückzuführen ist (VersicherungsJournal 8.8.2017).

Die DEVK nennt als Gründe für das Beitragsplus von fast neun Prozent allein im Geschäftsjahr 2016 unter anderem die Anpassung der Bestandsbeiträge. „Besonders ausschlaggebend“ für das Prämienwachstum war „das überragende Neugeschäft und das niedrige Storno“, heißt es ohne genauere Angaben im Geschäftsbericht.

Ergo mit den größten Verlusten

Den mit Abstand größten Rückgang hatte mit fast einem Prozentpunkt die Ergo Versicherung AG zu verzeichnen. Nachdem die rückwirkend zu Jahresbeginn 2015 vollzogene Verschmelzung der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf die Ergo Versicherung AG (VersicherungsJournal 18.5.2015) zunächst Prämie gekostet hat, ging es zuletzt wieder aufwärts. Allerdings gab es auf Dreijahressicht nur ein deutlich unterdurchschnittliches Plus von 0,3 Prozent.

Um über 0,4 Prozentpunkte gab zwischen 2014 und 2016 der Marktanteil der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG nach. Dabei gab es einen Prämienabrieb um fast drei Prozent und ein Minus beim Vertragsbestand von fast sieben Prozent. Dies dürfte im Zusammenhang mit dem deutlichen Reputationsverlust infolge des Anfang 2014 bekannt gewordenen Skandals um „frisierte“ Stimmenauszählungen beim Preis „Gelber Engel“ stehen.

Verluste auch bei Roland Rechtsschutz und Alte Leipziger

Auch die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Alte Leipziger Versicherung AG hatten Marktanteilsrückgänge von jeweils über 0,1 Prozentpunkten zu verzeichnen. Dies ist bei beiden Gesellschaften auf Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Beim Roland wuchs das Beitragsaufkommen auf Dreijahressicht zwar um unterdurchschnittliche knapp acht Prozent, was aber vor allem in Prämienanpassungen gemäß Treuhänderempfehlung begründet ist. Der Vertragsbestand vermindert sich zwischen 2014 und 2016 um rund drei Prozent. Im Geschäftsbericht 2016 wurden zudem intensivierte Sanierungsaktivitäten und erneute Beitragsanpassungen für 2017 angekündigt (VersicherungsJournal 11.5.2017).

Die Alte Leipziger hat im Beobachtungszeitraum die Profitabilisierung ihrer Bestände vorangetrieben und sich von schadenträchtigen Teilbeständen getrennt. Mitte des vergangenen Jahres wurde dann bekannt, dass die Alte Leipziger ihre Rechtsschutzsparte samt der Rechtsschutz Union Schaden GmbH an die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG verkauft (VersicherungsJournal 23.6.2017, 26.6.2017).

