Gewinner und Verlierer in der Kraftfahrtversicherung

20.3.2018 – Zwischen 2014 und 2016 konnten die Axa und die Huk-Coburg Allgemeine ihren Marktanteil in der Kfz-Versicherung am stärksten ausbauen, wie der „Branchenmonitor 2014-2016: Kraftfahrtversicherung“ zeigt. Die Allianz und auch der HDI und die Generali hatten hingegen die größten Einbußen zu verzeichnen.

Die Kraftfahrzeug-Versicherer sind 2016 nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum dritten Mal in Folge versicherungstechnisch in der Gewinnzone gelandet.

40 Prozent der 50 größten Anbieter waren 2016 im Minus

Dabei stand für 20 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter laut dem „Branchenmonitor 2014-2016: Kraftfahrtversicherung“ eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. Die Spannbreite lag zwischen 86,5 Prozent bei der VHV Allgemeine Versicherung AG und 110,8 Prozent bei der Provinzial Nord Brandkasse AG (VersicherungsJournal 15.1.2018).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter in der Kfz-Versicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

In zehn Jahren über ein Fünftel Prämienzuwachs

Das Beitragsaufkommen ist in der Kraftfahrtversicherung in den zurückliegenden Jahren kräftig angestiegen. Auf Zehnjahressicht betrug das Plus den GDV-Zahlen zufolge fast ein Viertel – auf Ende 2016 über 25,9 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge.

Während es in den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums noch leicht – in der Spitze um 2,1 Prozent – bergab ging, ist seit 2010 ein kontinuierlicher Aufwärtstrend zu beobachten. Das Prämienwachstum betrug bis zu knapp sechs Prozent, in den letzten beiden Jahren waren es jeweils rund drei Prozent.

Allianz verliert am stärksten

Beim Prämienaufkommen und bei den Marktanteilen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften gab es dem Branchenmonitor zufolge gehörige Unterschiede – selbst wenn man nur die jüngere Vergangenheit (2014 bis 2016) betrachtet.

So konnte etwa die Allianz Versicherungs-AG, Marktführer bei den Gesellschaften (VersicherungsJournal 7.2.2018), zwar den Beitragsabrieb der Vorjahre stoppen und 2016 in einen leichten Beitragsanstieg ummünzen.

Der Zuwachs von 0,9 Prozent blieb aber deutlich hinter dem Branchenschnitt von plus 6,3 Prozent zurück, so dass die Allianz unter dem Strich fast 0,7 Prozentpunkte an Marktanteil verlor. Dies war übrigens der stärkste Rückgang unter den im Branchenmonitor aufgeführten Anbietern.

Allerdings hat die Allianz im vergangenen Jahr in den Angriffsmodus geschaltet und will verlorene Marktanteile wieder zurückgewinnen. Dies soll allerdings nicht durch Preiszugeständnisse, sondern durch neue Produktausgestaltungen erreicht werden (VersicherungsJournal 20.9.2017).

Auch HDI und Generali mit Marktanteilsverlusten

Vergleichsweise hohe Rückgänge hatten auch die HDI Versicherung AG und die Generali Versicherung AG zu verzeichnen, für die Marktanteilsverluste von über 0,4 beziehungsweise gut 0,3 Prozentpunkten zu Buche standen.

Auf Dreijahressicht verminderte sich das Prämienaufkommen beim HDI infolge von Sanierungsmaßnahmen um etwa ein Zehntel. Der Vertragsbestand verkleinerte sich sogar um über ein Achtel. Eine moderate Beitragsanpassung und das Neugeschäft hätten „den deutlichen Bestandsabrieb im Jahreswechselgeschäft 2015/2016“ nicht kompensieren können, heißt es im Geschäftsbericht 2016.

Dies schlug sich auch in der Versicherungstechnik nieder. So lag die Combined Ratio in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums wieder unter 100 Prozent. 2013 waren es noch fast 109 Prozent, was dem zweithöchsten Wert unter den Branchengrößen entsprach (VersicherungsJournal 16.12.2014).

Bei der Generali sank das Beitragsvolumen zwischen 2014 und 2016 um fast sieben Prozent, der Vertragsbestand sogar um fast neun Prozent. Die Gesellschaft aus München führt diese Entwicklung im Geschäftsbericht 2016 auf „Portfolio-Pflegemaßnahmen“ zurück. Versicherungstechnisch gab es keine auffälligen Veränderungen, die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag in allen drei Jahren unter 100 Prozent.

Axa mit dem größten Marktanteilsgewinn

Den höchsten Marktanteilszuwachs gab es dem Branchenmonitor zufolge für die Axa Versicherung AG und die Huk-Coburg Allgemeine Versicherung AG, die um mehr als einen halben Prozentpunkt zulegten.

Bei der Axa gab es im Betrachtungszeitraum beim Vertragsbestand ein Plus von rund 16 Prozent auf etwa fünf Millionen Verträge, bei der Prämie gab es sogar eine Steigerung um fast 20 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Dies ist zum Großteil auf die Verschmelzung der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG auf die Axa zurückzuführen. Die DBV existiert seit Anfang 2016 nur noch als Zweigniederlassung des Kölner Unternehmens (VersicherungsJournal 27.9.2016).

Bei der Huk-Coburg Allgemeinen ging das Wachstum beim Beitragsaufkommen und beim Vertragsbestand (jeweils plus rund ein Siebtel) mit einer deutlichen Erhöhung der Combined Ratio einher. Laut Geschäftsbericht 2016 sind Schadenhäufigkeit und Schadendurchschnitt „deutlich“ gestiegen, während der Durchschnittsbeitrag nahezu konstant geblieben ist.

Weitere Gewinner

Vergleichsweise stark legten mit jeweils über 0,2 Prozentpunkten auch die BGV-Versicherung AG sowie die Huk24 AG zu. Bei der BGV gab es vor allem durch die Verschmelzung mit der Badischen Allgemeinen (VersicherungsJournal 27.9.2016) einen Beitragszuwachs von über drei Viertel und ein Vertragsplus von über die Hälfte.

Zwar schrieb die BGV 2016 einen Versicherungs-technischen Verlust von gut zwei Cent pro Beitragseuro. 2014 waren es jedoch noch über sechs Cent pro Beitragseuro.

Auf Dreijahressicht steigerte die Huk24 das Prämienvolumen wie auch die Vertragszahl um etwa ein Sechstel (auf gut 644 Millionen Euro beziehungsweise auf über 3,5 Millionen Verträge). Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote erhöhte sich im Beobachtungszeitraum um rund sechs Prozentpunkte.

Mit einer Combined Ratio von 95 Prozent gehörte der Onlineversicherer der Huk-Coburg-Gruppe 2016 dem Branchenmonitor zufolge allerdings immer noch zu den profitabelsten Anbieter. Nur für zehn Gesellschaften werden bessere Werte ausgewiesen. Zudem zeigte der Trend zuletzt wieder nach oben.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2014-2016: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Er kann bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Die 100-seitige Version für den Zweig Kfz gesamt kostet 743,75 Euro. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden 1.291,15 Euro fällig, jeweils inklusive Mehrwertsteuer.