German-Broker.net baut Berater-Netzwerk auf

11.7.2018

Die Germanbroker.net AG baut derzeit ein dezentrales Berater-Netzwerk für seine Vermittler aus. Die Betreuer sollen vom Firmensitz des Verbundes in Hagen geführt werden. Der Start erfolgte am 1. Juli mit Werner Bauer, der als sogenannter Makler-Consultant Süddeutschland betreut. Außerdem soll er neue Partner für den Maklerverbund akquirieren, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

WERBUNG

Bauer bringe für die neue Aufgabe „fundiertes Branchenwissen und vielfältige Erfahrungen“ mit. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der Helvetia International (VersicherungsJournal 5.8.2015), Geschäftsführer der Helvetia Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-Vermittlung GmbH sowie stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der Helvetia Leben Maklerservice GmbH. Die Geschäftsführung der HAV Hamburger Assekuranz Vertriebs GmbH hatte er von 2016 bis 2017 inne. Zuletzt verantwortete Bauer als Vorstandsmitglied der Helvetia Versicherungs-AG das Ressort Vertrieb und Marketing (VersicherungsJournal 15.11.2017).

Werner Bauer (Bild: Germanbroker.net)

Mit dem Aufbau des Netzwerks verfolgt der Maklerverbund mehrere Ziele. Die persönliche Betreuung der Partner vor Ort werde so auf ein neues Level gehoben, die internen Prozesse im Sinne der Makler sollen weiter optimiert und die Partner bei den administrativen Aufgaben intensiver unterstützt werden. Aktuell sind laut Germanbroker.net 425 Partnerunternehmen angebunden. Sie werden von über 60 Mitarbeitern betreut.