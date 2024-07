Gerhard Schmitz wird neuer Chef der Continentale

29.7.2024 – Der Versicherungsverbund hat den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Gerhard Schmitz zum Nachfolger von Continentale-Chef Dr. Christoph Helmich ernannt. Mit dem Wechsel an der Spitze rückt Marcus Lauer, bisher Leiter des Rechnungswesens, neu in den Vorstand auf.

Die Continentale Versicherungsgruppe erhält zum 1. August einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Dr. Gerhard Schmitz (59) übernimmt das Amt von Dr. Christoph Helmich (62), der nach neun Jahren in dieser Funktion (VersicherungsJournal 14.4.2015) in den Ruhestand geht. Dies gibt der Versicherer in einer Pressmitteilung bekannt.

Gerhard Schmitz (Bild: Continentale)

Stellvertreter rückt auf

„Dr. Christoph Helmich hat durch seine weitsichtige und besonnene Art wichtige Impulse gesetzt, die für den Erfolg unseres Verbundes maßgeblich waren und sein werden. Unter seiner Leitung sind die drei Marken Continentale, Europa und Mannheimer zu einem Versicherungsverbund zusammengewachsen“, würdigt Rolf Bauer, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Continentale Krankenversicherung a.G., den scheidenden Vorstandschef.

Schmitz ist seit 2015 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Continentale und verantwortet das Ressort Kapitalanlagen, Personal und Betriebsorganisation.

Mit der neuen Aufgabe als Vorstandsvorsitzender fallen die Bereiche Controlling, Compliance, Qualitäts- und Betrugsmanagement, Revision und Recht, Datenschutz und Verbundkommunikation in seine Zuständigkeit.

20 Jahre Vorstandserfahrung

Der Diplom-Ökonom startete 1995 bei den Dortmundern seine Laufbahn bei der Versicherungsgruppe. 1998 übernahm er die stellvertretende Leitung des Bereichs Kapitalanlagen, zwei Jahre später dessen Leitung. 2004 wurde er in den Vorstand des Unternehmens berufen (8.6.2004).

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Mein großer Dank gilt dem Aufsichtsrat und Dr. Christoph Helmich. Durch die wertvolle, enge Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren fühle ich mich gut vorbereitet auf meine neuen Aufgaben. Mein Ziel ist, dass unser Verbund weiterhin mit Ertrag wächst, solide aufgestellt und ein sicherer Arbeitgeber für unsere Mitarbeitenden ist“, sagt Schmitz.

Marcus Lauer (Bild: Continentale)

Marcus Lauer neu im Führungsteam

Mit dem Wechsel an der Spitze wird Marcus Lauer (50) in das Vorstandsteam nachrücken und vorrangig die Ressorts Rechnungswesen und Risikomanagement übernehmen. Der diplomierte Finanzwirt und geprüfte Steuerberater steht seit mehr als 20 Jahren in den Diensten des Versicherers.

Zunächst leitete er die Steuerabteilung. 2016 wurde ihm die Verantwortung für das Rechnungswesen insgesamt übertragen. 2020 folgte die Ernennung zum Generalbevollmächtigten.

Neben Schmitz und Lauer gehören zur rein männlich besetzten Führungsmannschaft der Versicherungsgruppe ferner Dr. Marcus Kremer (62), Jürgen Wörner (57), Alf N. Schlegel (61), Dr. Thomas Niemöller (54) und Dr. Helmut Hofmeier (59).