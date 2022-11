Generali Vorstandsmitglied verlässt das Unternehmen

8.11.2022

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Dr. Robert Wehn, bisher Chief Human Resources and Organization Officer in Deutschland (VersicherungsJournal 1.8.2017), die Aufgaben von Dr. Rainer Sommer. Dieser hat bisher als Chief Operating Officer (COO) Deutschland für die Generali Deutschland AG gearbeitet.

Sommer, der seit Mai 2015 als COO tätig gewesen ist (VersicherungsJournal 27.4.2015), verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Robert Wehn (Bild: Generali)

Der DACH CEO und Aufsichtsratsvorsitzende der Generali Deutschland, Giovanni Liverani, bedankte sich in der Mitteilung bei Sommer dafür, dass dieser in den „vergangenen Jahren mit großem Engagement zum erfolgreichen Turnaround der Generali in Deutschland beigetragen“ habe, und wünschte ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute.