Generali-Mitarbeiter müssen umziehen

15.8.2025

Die Generali Deutschland AG hat den Bau einer neuen Konzernzentrale in München angekündigt. Mit dem Neubau soll noch in diesem Jahr im Werksviertel an der Rosenheimer Straße nahe dem Ostbahnhof begonnen werden. Das Viertel ist nach Unternehmensangaben bekannt als boomender Standort für Start-ups und für sein Kulturangebot.

Der neue Komplex soll 2.000 Mitarbeitern auf 28.000 Quadratmetern Bürofläche Platz bieten. Der Umzug solle bis zum Jahresende 2028 abgeschlossen sein, berichtet der Versicherer weiter. Geplant sei ein hochmoderner Büroturm, der innovative Raumkonzepte biete und hohe Ansprüche an Klimaschutz und Energieeffizienz erfülle.

„Momenturm“ in München (Bild: Art-Invest)

Für die bisherige Zentrale am Adenauerring in Neuperlach bedeutet dies das Aus – die derzeit rund 1.400 Mitarbeiter sollen in das neue Gebäude wechseln. Zudem sei geplant, den Standort im rund 70 Kilometer entfernten Augsburg aufzugeben, wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt. Die dortigen rund 100 Beschäftigten sollen mit in das neue Gebäude ziehen. Weitere Standortschließungen seien nicht geplant.

Entwickelt wurde das Projekt „Momenturm“ – ein Wortspiel aus „Moment“ und „Turm“ – von der Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG. Sie gibt auf ihrer Webseite Einblicke in das Projekt. Die Bauleitung übernimmt die hauseigene Immobilienentwicklerin des Versicherers, Generali Real Estate. Eigentümerin des Gebäudes wird die Generali Deutschland, so bestätigte eine Sprecherin.

Der Neubau „stärkt unsere Position als zukunftsorientiertes Unternehmen und ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zusammenarbeit in einem hochmodernen und inspirierenden Umfeld. Mit diesem Vorhaben verbessern wir die Attraktivität der Generali als Arbeitgeber weiter und steigern zudem nachhaltig unsere Energieeffizienz bei der Nutzung von Büroflächen“, sagt Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland.