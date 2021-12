Generali Deutschland: Stühlerücken im Vorstand

21.12.2021 – Der Versicherer in München besetzt diverse Stellen im Vorstand neu. Christoph Schmallenbach wird die Gesellschaft verlassen und auf die internationale Ebene des Konzerns wechseln.

Zum 1. Januar wird es wieder Änderungen in der Chefetage der Generali Deutschland AG geben. Diverse Positionen werden umbesetzt. So wird Christoph Schmallenbach (59), derzeit Chief Business Officer Exclusive (CBOE), den Firmensitz in München verlassen und zur Generali Group wechseln. Welche Aufgaben er dort wahrnehmen wird, gab der Versicherer noch nicht bekannt.

Partnerschaft mit DVAG soll weiter intensiviert werden

Die Nachfolge von Schmallenbach, der seit 1991 in verschiedenen leitenden Positionen innerhalb der deutschen Generali tätig war (VersicherungsJournal 8.9.2017), tritt der bisherige Finanzchef Stefan Lehmann (49) an.

Seine Aufgabe: Er soll als CBOE im Vorstand die Partnerschaft mit der Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG „weiter verstärken und auf das nächste Wachstumsniveau führen“, heißt es in einer Mitteilung zu den Personalien. Was das konkret heißt, erläutert die Generali nicht.

Neuer Finanzchef des Versicherers wird Milan Novotný (44), der seit 2017 Chief Risk Officer bei der Generali Deutschland AG ist. Auf Novotný folgt Katrin Gruber (53), die in den Vorstand der Generali Deutschland aufsteigt. Die Managerin ist derzeit Head of Controlling und Mitglied des Country Risk Committees.

Vorstandsumbau im Dezember hat bei der Generali fast Tradition

Alle Jahre wieder widmet sich Giovanni Liverani, Vorstandschef der Generali Deutschland, neuen Projekten. Kaum ist nach vielen Schlagzeilen der Konzernumbau unter dem Namen „One Company“-Modell abgeschlossen (2.7.2020, 11.10.2019, 28.9.2017), stellt er die Führungsriege in München neu auf.

Giovanni Liverani (Bild: Generali)

Im Vorjahr standen dabei der Vertrieb und der Direktversicherer, die Cosmos Versicherungen, im Fokus. Vertriebsvorständin Stefanie Schlick (49) bekam damals bei den Dialog Versicherungen mehr Verantwortung (7.12.2020).

Im Oktober hat die Managerin dann ihren Abgang verkündet (26.10.2021). Sie wechselt zum 1. Januar zu den HDI Versicherungen (3.11.2021). Schlick war bis vor Kurzem als Head of Broker bei der Generali Deutschland AG und als Vertriebsvorständin der Dialog Lebensversicherungs-AG und Dialog Versicherung AG (12.6.2017, 22.3.2019, Medienspiegel 21.1.2020) beschäftigt.