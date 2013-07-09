Generali besetzt neuen Vorstandsposten für Maklervertrieb

26.11.2025
Die Generali Deutschland AG bündelt ab Januar die Zuständigkeit für den Vertrieb über unabhängige Vertriebspartner in einer Hand. Das neu geschaffene Vorstandsressort soll zukünftig Tamara Pagel (40) als Chief Business Officer Broker verantworten.
Pagel ist seit 16 Jahren in verschiedenen Funktionen und Führungspositionen für die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Generali-Konzerns tätig. Seit April ist sie Vorstandsvorsitzende der Dialog Lebensversicherungs-AG sowie der Dialog Versicherung AG (VersicherungsJournal 25.3.2025).
Die beiden für den Generali-Maklervertrieb hierzulande zuständigen Gesellschaften wurden zuvor von Uli Rothaufe (50) und Roland Stoffels (59) geführt. Beide Manager hatten diese Mandate zusätzlich zu ihren Aufgaben als Chief Insurance Officer Life and Health sowie Chief Insurance Officer P&C im Vorstand der Muttergesellschaft wahrgenommen.
„Mit ihrer umfassenden Expertise hat sie bereits maßgeblich zur Neupositionierung der Dialog Versicherungen beigetragen“, kommentiert Stefan Lehmann (53), CEO der Generali Deutschland. Pagel soll demnach für profitables Wachstum im Maklergeschäft sorgen und ihre Aufgaben bei den Dialog-Töchtern auch weiterhin wahrnehmen.
Zeitgleich mit ihrer Berufung hat der Aufsichtsrat aktuell drei Vorstandsmandate verlängert:
Alle Personalien gelten vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).
