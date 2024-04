Generali baut Cosmos-Vorstand um

26.4.2024 – Katrin Gruber wird zum 1. Mai neue Chefin der Cosmos Lebensversicherung (als Nachfolgerin von Uli Rothaufe) und der Cosmos Versicherung (als Nachfolgerin von Roland Stoffels). Nicole Heidemeyer übernimmt den Posten als COO der Cosmos Versicherungen von Christoph Gloeckner, der den Konzern verlässt. Die neu geschaffene Vorstandsfunktion Chief Sales and Marketing Officer übernimmt bei beiden Gesellschaften Petar Dobric. Gruber verantwortet zudem im Vorstand der Generali Deutschland das Direktversicherungsgeschäft als Chief Business Officer Direct (CBOD).

Uli Rothaufe (48), Vorstandsvorsitzender der Cosmos Lebensversicherungs-AG, und Roland Stoffels (57), Chef der Cosmos Versicherung AG, scheiden aus den Vorständen der Gesellschaften aus. Dies teilte die Generali Deutschland AG am Donnerstag mit.

Sie konzentrieren sich künftig auf ihre Aufgaben als „Chief Insurance Officer Life and Health“ (VersicherungsJournal 2.3.2023) beziehungsweise „Chief Insurance Officer P&C“ (31.5.2019) im Vorstand der Generali Deutschland AG.

Katrin Gruber wird neue CEO

Katrin Gruber (Bild: Generali)

Nachfolgerin als CEO in beiden Cosmos-Vorständen wird zum 1. Mai Katrin Gruber (55). Die Versicherungskauffrau und Betriebswirtin begann ihre berufliche Laufbahn in der Assekuranz Ende der 1980er-Jahre bei der Allianz Versicherungs-AG. Etwa ein Jahrzehnt später wechselte sie zur General Reinsurance AG, bevor sie 2004 zur Generali stieß.

2010 wurde sie Leiterin des Teams Analyse und Reporting in der Konzernbilanzierung, ein Jahr später stieg sie zur Leiterin Konzerncontrolling auf. Es folgten Tätigkeiten als Vorstandsmitglied der Generali Deutschland Krankenversicherung AG und der Envivas Krankenversicherung AG.

2022 wurde sie Chief Risk Officer der Generali Deutschland, Anfang 2023 Chief Business Performance Officer (CBPO) der Generali Deutschland und Chief Financial Officer für die seinerzeit neu geschaffene Einheit „Deutschland, Österreich, Schweiz“ (DACH) des Generali-Konzerns (20.12.2022).

Nicole Heidemeyer wird neue COO

Ebenfalls zum 1. Mai wird Nicole Heidemeyer (43) neue COO der Cosmos Versicherungen. Sie übernimmt den Posten von Christoph Gloeckner (53), der die Generali „auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen“, heißt es in der Mitteilung.

Heidemeyer steht seit fast zwei Jahrzehnten in Diensten der Generali. Nach ihrem Einstieg als Konzern-Trainee war sie in verschiedenen Führungspositionen für den Konzern tätig, unter anderem als Prokuristin und Bereichsleiterin Insurance Customer Services bei der Generali Deutschland Services GmbH. Im Februar 2023 stieg sie in die Geschäftsführung der vorgenannten Gesellschaft auf.

Petar Dobric wird neuer CSMO

Die neu geschaffene Vorstandsfunktion Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) bei den Cosmos Versicherungen übernimmt ebenfalls zum 1. Mai Petar Dobric (45). Den Angaben zufolge ist er seit einem Vierteljahrhundert für den Konzern tätig.

Er begann seine Karriere als Leiter des Genertel-Kundencenter in Italien und „und zeichnet sich durch eine hohe Expertise im Direktvertrieb und Marketing aus“, so das Unternehmen.

Der Vorstand des Lebensversicherers wird nach Angaben im Internet komplettiert von Edoardo Malpaga (Chief Financial Officer), Ulrich Ostholt (Chief Investment Officer) und Neven Rebic. Im Vorstand des Kompositversicherers bekleidet Dr. Melanie Kramp die Funktion Chief Customer Officer.

Gruber wird CBOD im Vorstand der Generali Deutschland

Zum Hintergrund für die Neuaufstellung der Cosmos-Vorstände teilte das Unternehmen mit, dass die Generali Deutschland die Verantwortung für das Direktversicherungsgeschäft bündeln will.

Demnach wird Gruber als Vorstandsmitglied der Generali Deutschland AG künftig das neu geschaffene Ressort des Chief Business Officer Direct (CBOD) verantworten.