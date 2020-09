GDV dünnt Führungsebene aus

18.9.2020

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) baut seine Chefetage um: Wie der „Versicherungsmonitor“ zuerst berichtete, sollen die Geschäftsführer Dr. Bernhard Gause und Dr. Klaus Wiener bereits zum 1. Oktober den Verband verlassen. Der Verband bestätigte die Nachricht des Branchendienstes.

Auf Nachfrage hieß es dazu: „Das Präsidium des GDV hat beschlossen, die Geschäftsführung des Verbandes zu verkleinern und neu zu organisieren.“ Wiener werde aber bis zum 30. März 2021 als Berater in volkswirtschaftlichen Fragen zur Verfügung stehen.

Hintergrund für den Einschnitt ist der Wechsel in der Chefetage: Zum 1. Oktober folgt Jörg Asmussen als Hauptgeschäftsführer auf Dr. Jörg von Fürstenwerth, der in Rente geht (VersicherungsJournal 30.1.2020). An der Seite von Asmussen wird es künftig zwei Stellvertreter geben. Einer davon steht bereits fest: Dr. Peter Schwark, seit 2008 Mitglied der Geschäftsführung (7.2.2008) und zuständig für die Altersvorsorge.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Die Personalie des zweiten Stellvertreters ist noch offen: Dem Vernehmen nach möchte der GDV diese Position gerne mit einer Frau besetzen. Ist dieser Job vergeben, werden auch die Aufgabenbereiche von Gause und Wiener im Führungsgremium verteilt.