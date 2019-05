Gartenbau-Versicherung erweitert Vorstand

13.5.2019

Dr. Dietmar Kohlruss wechselt am 1. Juli in den Vorstand der Gartenbau-Versicherung VVaG. Das hat die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) mitgeteilt. Mit dem Versicherungsverein sei er bereits „seit vielen Jahren in vertrauensvoller Zusammenarbeit verbunden“.

Die Aufgaben des bisherigen Geschäftsführers würden von den verbleibenden geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Andreas Meyerthole und Onnen Siems übernommen. Sie werden in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: „So sehr wir sein Ausscheiden bedauern, begleiten wir den Wechsel von Dr. Kohlruss mit großer Dankbarkeit, Anerkennung und auch ein wenig Stolz“.

Dietmar Kohlruss (Bild: MSK)

Dem Vorstand der Gartenbau-Versicherung gehören bisher Manfred Klunke und Christian Senft an (VersicherungsJournal 2.4.2019).