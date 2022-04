Gartenbau-Versicherung bekommt neuen Vorstandsvorsitzenden

4.4.2022

Christian Senft (43) wird zum 1. August Vorstandsvorsitzender der Gartenbau-Versicherung VVaG. Er folgt auf Manfred Klunke (63), der nach mehr als 40 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht.

Senft ist seit 2008 für die Gartenbau-Versicherung tätig, zunächst als Direktionsassistent, später als Handlungs-Bevollmächtigter Südeuropa. Im August 2016 wurde er in die Führungsetage berufen und verantwortet seither die Bereiche Betrieb, Produkte und Marketing.

Der Manager wird künftig gemeinsam mit Dr. Dietmar Kohlruss den Vorstand bilden. Für den Aufsichtsrats-Vorsitzenden Frank Werner eine perfekte Doppelspitze: „Christian Senft ist als Master of Science Horticulture ein fundierter Kenner des internationalen Gartenbaus, während Dr. Dietmar Kohlruss sich als Geschäftsführer einer Aktuargesellschaft einen Namen in der Versicherungswirtschaft gemacht hat“, wird er in einer Mitteilung zitiert.

Christian Senft (Bild: Gartenbau-Versicherung)

Dem ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden zollt Werner im Namen des Aufsichtsrats großen Respekt für sein berufliches Lebenswerk. Vor allem die Prozesse des aktiven Schadenmanagements habe er entscheidend vorangetrieben. Klunke wird nach seinem offiziellen Abschied noch bis Jahresende für das Unternehmen in beratender Funktion tätig sein.