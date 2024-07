FWU Lebensversicherung Lux: Versicherungsaufsicht ordnet Zahlungsverbot an

Bei der zahlungsunfähigen Aktiengesellschaft und ihren wesentlichen Tochterunternehmen handelt es sich nach Angaben des Juristen um regulierte Gesellschaften aus den Bereichen Lebensversicherung, Vermögensverwaltung, Factoring und Zahlungsdienstabwicklung mit Schwerpunkt auf fondsgebundene Lebensversicherungen. Die unter der Marke „FWU – Forward You“ auftretende Unternehmensgruppe wurde 1983 von Dr. Manfred Dirrheimer gegründet. Investmentprodukte werden in Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Österreich angeboten. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Pakistan, Malaysia und Indonesien gehören zum Geschäftsgebiet. Die FWU beschäftigt nach Pluta-Angaben rund 420 Mitarbeiter an zehn Standorten. In Europa würden rund 285.000 Kunden mit insgesamt 1,9 Milliarden Euro AUM (Assets under Management) und einer Beitragssumme in Höhe von insgesamt neun Milliarden Euro bedient.