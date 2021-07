Friendsurance holt neue COO an Bord

6.7.2021

Die Plattform Friendsurance Business, eine Marke der Alecto GmbH, baut ihr Führungsteam aus. Anna Bouvier (42) übernimmt ab sofort die neugeschaffene Position des Chief Operating Officers (COO). Das Unternehmen will damit sein Engagement im Bereich „Bancassurance“ weiter vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Die Managerin soll künftig die Bereiche Customer-Support und Customer-Relationship-Development verantworten. Schwerpunkt ihrer Aufgaben wird es sein, die Kundenerfahrungen zu verbessern und somit die Skalierung des Geschäftsmodells voranzutreiben. Vor ihrem Einstieg bei Friendsurance arbeitete sie an Digitalisierungs-Projekten bei der Deutschen Bank AG sowie der Ing-Diba AG.

Anna Bouvier (Bild: Alexander Klebe)

Die Bancassurance-Anwendung bietet Friendsurance Business seit 2017 Finanzinstituten und Versicherern als White-Label-Produkt an.

Kooperationspartner, die die Plattform für ihre digitalen Versicherungsmanager nutzen, sind die Deutsche Bank (VersicherungsJournal 9.10.2020, 29.8.2018), die R+V Versicherungen (15.4.2019), der Allianz-Konzern sowie die Hypovereinsbank, eine Marke der Unicredit Bank AG.