Friday mit neuem Deutschland-Chef

17.12.2020

Die Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A. hat seit dem 1. Oktober einen neuen Chef. Robin Latz (40) leitet den Berliner Standort des luxemburgischen Versicherers jetzt als Hauptbevollmächtigter. So war es im Dezember-Journal der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) nachzulesen.

Sein Vorgänger Christoph Samwer, seit 2017 bei dem Direktanbieter (VersicherungsJournal 6.2.2017), steigt zum CEO des Versicherers auf. Er werde sich auf „neue Wachstums- und Strategiebereiche“ konzentrieren, teilte die Gesellschaft auf Nachfrage mit.

Robin Latz (Bild: Friday)

Latz war zuletzt als Chief-Customer-Officer (CCO) bei Friday. Der Versicherungs-Betriebswirt arbeitete zuvor in leitenden Positionen bei der Allianz Deutschland AG und der Zurich Gruppe Deutschland. „Robin hat mit seiner Versicherungserfahrung und seinem Einsatz einen wesentlichen Beitrag geleistet, um Friday als führenden digitalen Versicherer in Deutschland zu etablieren“, so Samwer.

Hinter der Marke Friday stand bis 2018 die deutsche Niederlassung der Bâloise Assurances Luxembourg S.A. Dann hat der Basler-Konzern für das Geschäft den eigenen Risikoträger gegründet (31.5.2018). 2019 sammelte das Unternehmen 114 Millionen Euro von Kapitalgebern ein (8.3.2019).