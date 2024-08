Frank Löffler wechselt von Asspario zu Phönix

12.8.2024

Nach neun Jahren als Vorstand der Asspario Versicherungsdienst AG ist Frank Löffler ein gutes Jahr vor Vertragsende (VersicherungsJournal 2.11.2020) bei den Bad Kreuznachern aus- und bei der Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH als Geschäftsführer eingestiegen. Den Wechsel geben die Hamburger in einer Pressemitteilung bekannt.

Damit lenkt seit dem 1. August eine Doppelspitze die Tochter der Maxpool Maklerkooperation GmbH. Gemeinsam mit Stefan Klahn, 2021 zur Gruppe zurückgekehrt (11.1.2021), werde Löffler das Unternehmen strukturell vorantreiben und die Reichweite der hauseigenen Deckungskonzepte weiter ausbauen, heißt es. Man gewinne einen ausgewiesenen Versicherungsexperten, der mit seinem Know-how speziell im vertrieblichen Bereich für neue Impulse sorgen werde.

„Frank Löffler ist für uns kein Unbekannter: Im Rahmen verschiedener Kooperationen haben wir bereits in der Vergangenheit sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, weshalb ich voller Zuversicht auf die künftige Entwicklung der Phönix Schutzgemeinschaft blicke“, wird Oliver Drewes, Vorstandsvorsitzender der Phönix Maxpool Gruppe AG, zitiert. Man wolle weiter wachsen und Löffler werde dabei mit all seiner Erfahrung eine große Hilfe sein, so Drewes.

Frank Löffler (Bild: Maxpool)

Vor mehr als zwanzig Jahren zog es den Neu-Hamburger von der Hotellerie- in die Versicherungsbranche, wo er zunächst als Maklerbetreuer und später als Vertriebsdirektor im Bereich Rechtsschutz tätig war. 2009 übernahm der gebürtige Wuppertaler bei der Degenia Versicherungsdienst AG die Leitung der Abteilung Vertrieb & Marketing. 2015 wurde er dann Vorstand der Asspario.