Fonds Finanz: „Wir planen keine weiteren Zukäufe“

10.3.2023 – Im laufenden Geschäftsjahr will der Maklerpool um 33 Prozent zulegen und 330 Millionen Euro erwirtschaften. Den Weg dahin soll das Maklerverwaltungs-Programm (MVP) „Professional works“ der DEMV ebnen. Den Hamburger Verbund hatte der britische Investor HG Capital 2022 übernommen, der auch die Mehrheit an der Fonds Finanz hält.

Am 9. März führte die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ihre MMM-Messe im Münchener MOC als Präsenzveranstaltung durch. 150 Aussteller aus der Versicherungswirtschaft kamen in die bayerische Landeshauptstadt. Die 5.500 Fachbesucher konnten sich laut Mitteilung in über 100 Fachvorträgen und Workshops weiterbilden, von denen rund 40 IDD-konform waren.

Für den Maklerpool markierte die Veranstaltung auch den ersten Jahresabschluss nach dem Einstieg des britischen Investors HG Capital. Die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, Norbert Porazik und Markus Kiener, hatten 60 Prozent ihrer Anteile an das auf Technologie-Buy-outs spezialisierte Unternehmen verkauft (VersicherungsJournal 10.12.2021).

Als Top-Referenten traten diesmal in München Uli Hoeneß, Dr. Gregor Gysi und der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt an. „Die Top-Speaker wählen unsere Partner mit ihren Bewertungen aus. Wer gefällt, kommt wieder. Und Hoeneß und Gysi erhalten jedes Mal großen Zuspruch“, kontert Porazik die Kritik mancher Vermittler zur Auswahl der Gastredner.

MMM-Messe 2023 (Bild: Hefer)

2023 will Fonds Finanz um 33 Prozent zulegen

Der Chef des Maklerpools zeigte sich gut gelaunt und zufrieden mit dem von diversen Krisen geprägtem vergangenen Geschäftsjahr. Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete der Marktführer 2022 einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro, was einem Plus von zwölf Prozent entspricht.

Zum Vergleich: Im Vergleichsvorjahr schlossen die Münchener mit 224,5 Millionen Euro ab (11.8.2022). 2020 waren es noch 192,5 Millionen Euro (13.8.2021).

Für 2023 kündigt Porazik eine neue Rekordmarke an: „Wir werden im laufenden Geschäftsjahr um 33 Prozent auf 330 Millionen Euro zulegen.“

Einstieg bei DEMV

Die ambitionierte Prognose des Fonds-Finanz-Chefs hat ihren Grund: Im vergangenen Herbst stieg HG Capital bei der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH ein (30.9.2022). Der Reiz für die Akquisition liegt im unternehmenseigenen Maklerverwaltungs-Programm (MVP) „Professional works“ des Hamburger Verbunds.

Bei dem Wettbewerb „Makler-Champions“ liegt die Anwendung regelmäßig auf einem der Spitzenplätze (31.3.2022, 31.3.2021). Im Rahmen eines Pilotprojektes und im Zuge der Übernahme durch die Briten wurde Fonds Finanz als weiterer Maklerpool in die Anwendung integriert.

Seit Januar können Fonds-Finanz-Partner jetzt kostenfrei bei ‚Professional works‘ einsteigen. Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter Fonds Finanz

Partner können „Professional works“ seit Januar nutzen

Bereits im vergangenen April kündigte Porazik Akquisitionen vor allem im Technologiebereich an. Im Blick hatte er dabei nach eigener Aussage „den Auf- und Ausbau einer spartenübergreifenden Maklerplattform voranzutreiben“ (27.4.2022).

„Seit Januar können Fonds-Finanz-Partner jetzt kostenfrei bei ‚Professional works‘ einsteigen. Der Vorteil: Die Vermittler reduzieren ihren Verwaltungsaufwand um 70 Prozent und können ihren eigenen Bestand per Knopfdruck auswerten“, wirbt der Poolchef.

Das Maklerverwaltungs-Programm der DEMV bewertet er für die Fonds Finanz „als Hebel für die Akquise neuer Vermittler und somit einer stärkeren Marktdurchdringung“.

Fonds Finanz plant keine weiteren Übernahmen

Norbert Porazik (Bild: Fonds Finanz)

Die Konsolidierung im Segment der Maklerpools sieht Porazik gelassen. Erst im Januar hatte Jung, DMS & Cie. AG die Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, die unter dem Dach der Top Ten Financial Network Gruppe agieren, übernommen (30.1.2023).

Und Blau direkt GmbH & Co. KG kündigte im Februar die Großübernahme eines Wettbewerbers sowie von Softwarefirmen an (1.2.2023).

„Wir planen keine weiteren Zukäufe mehr. Unsere Systeme stehen, die Kompetenzen, die wir für eine nachhaltige Ausrichtung brauchen, haben wir“, gibt sich der Geschäftsführer des Marktführers selbstbewusst.

Zusätzlich gehe die Konsolidierungswelle auch ihrem Ende entgegen, denn reizvolle Kandidaten seien bereits „weg vom Markt“.

Über HG Capital

Für finanziellen Komfort in den kommenden Jahren dürfte bei den Münchner auch der Hauptanteilseigner HG stehen. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Europa und den USA unterwegs, investiert hierzulande aber nicht nur in Maklerpools.

Die Briten finanzieren auch die GGW Group (Medienspiegel 18.2.2021), die aus der Fusion der Gossler, Gobert & Wolters Gruppe und der Warweg Mittelstandsmakler GmbH entstanden ist (20.1.2021).

Bereits seit Längerem engagiert sich der Investor bei der Conceptif-Gruppe. Wie man aus Branchenkreisen hört, verfolgen die Investoren im deutschen Markt „rein finanzstrategische Interessen“ und mischen nicht im operativen Tagesgeschäft mit.