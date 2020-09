Fonds Finanz setzt sich neue Rekordmarke

11.9.2020 – Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Fonds Finanz beim Umsatz, den Provisionserlösen als auch beim Vorsteuergewinn deutlich zulegen. Wachstum generierte der Pool prozentual am stärksten in den kleineren Sparten. Das Umsatzziel 2020 steht bei 185 Millionen Euro.

WERBUNG

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat jetzt Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Nach Firmenangaben erwirtschaftete der Pool einen Umsatz von 178,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 11,3 Prozent im Vergleich zu 2018. Vor zwei Jahren schaffte Fonds Finanz einen Umsatzsprung von 19 Prozent auf 160 Millionen Euro (VersicherungsJournal 22.8.2019).

Die gesetzte Zielmarke für das vergangene Geschäftsjahr von „wenigstens 175 Millionen Euro“ hat der Pool damit übertroffen (18.9.2020). Die Provisionserlöse im Vorjahr bezifferte das Unternehmen auf 175,3 Millionen Euro (2018: 156 Millionen Euro; 20.3.2019).

Tim Bröning (Bild: Brüss)

Nach Provisionserlösen auf Spitzenplatz

Fonds Finanz liegt auch in der aktuellen Cash-Hitliste „Maklerpools“ nach Provisionserlösen mit großem Abstand auf dem Spitzenplatz (17.8.2020). Dahinter folgen die Netfonds-Gruppe, Jung DMS & Cie. AG und die zum Finanzvertrieb MLP SE gehörende Domcura-Gruppe (17.6.2015).

„Die wiederholte Umsatzsteigerung ergibt sich aus einem starken Wachstum in allen Sparten, wobei insbesondere die kleineren Sparten Investment sowie Baufinanzierung und Bankprodukte prozentual am stärksten zugelegt haben“, lässt sich Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz und verantwortlich für den Bereich Finance & Investment, zitieren.

Weitere Angaben zur Entwicklung der verschiedenen Geschäftsbereiche machte das Unternehmen nicht.

„Wir sind sehr stolz auf unseren Umsatzzuwachs von mehr als 18 Millionen Euro gegenüber zum Vorjahr. Damit sind wir sowohl der größte als der am schnellsten wachsende Maklerpool in Deutschland“, erläutert Fonds-Finanz-Geschäftsführer Norbert Porazik die jetzt veröffentlichten Zahlen. Laut Cash-Hitliste haben die Wettbewerber allerdings, was den prozentualen Umsatzzuwachs angeht, im vergangenen Jahr größere Sprünge hingelegt.

2020 Umsatz von 185 Millionen Euro anvisiert

Das Ergebnis vor Steuern konnte der Maklerpool 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 Prozent auf sieben Millionen Euro steigern. Der Jahresüberschuss (EAT) betrug 4,5 Millionen Euro (2018: 3,8 Millionen Euro). Das Eigenkapital erhöhte das Unternehmen nach eigenen Angaben von 14,4 auf 15 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl beziffert der Pool im Schnitt auf 370.

Trotz der Coronakrise peilt Fonds Finanz für das laufende Geschäftsjahr nach eigener Aussage einen Umsatz von über 185 Millionen Euro an.

Den Jahresabschluss 2019 wird der Maklerpool demnächst auf seiner Webseite zur Verfügung stellen. Die testierten Zahlen werden außerdem im Bundesanzeiger veröffentlicht.