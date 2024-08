Fabian Desch wird neuer Deutschlandchef von QBE

5.8.2024

Die QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland, bekommt eine neue Leitung. Fabian Desch wird General Manager und tritt damit die Nachfolge von Andrea Brock an, die das Unternehmen im Mai nach rund fünf Jahren auf dem Chefsessel (VersicherungsJournal 2.7.2019) verlassen hat.

WERBUNG

Seit dem Ausscheiden seiner Vorgängerin hat Desch die hiesige Dependance des australischen Versicherers bereits maßgeblich geführt – und dies offensichtlich mit Erfolg. „Er hat seinen Job so überzeugend ausgefüllt, dass nun beschlossen wurde, ihn zum neuen General Manager zu machen“, berichtet ein Unternehmenssprecher gegenüber der VersicherungsJournal-Redaktion.

Frau Brock werde sicherlich bald eine neue Aufgabe wahrnehmen. Der neue Arbeitgeber sei allerdings noch nicht bekannt, so der Sprecher. Der designierte QBE-Deutschlandchef nimmt seine neue Position offiziell auf, sobald alle behördlichen Genehmigungen vorliegen. Spätestens ab 1. September wird er an Beatriz Valenti, Direktorin für Versicherungen bei QBE Europe, berichten.

Fabian Desch (Bild: QBE)

Desch wechselte 2022 zu QBE und übernahm die Leitung des europäischen Vertriebs. Seine berufliche Laufbahn startete er bei Willis Towers Watson (WTW) im Projektmanagement und in der IT, später führte er den Bereich Commercial Services für Norddeutschland. 2019 wurde er zum Senior Director als Leiter Broking für Deutschland und danach zum stellvertretenden Leiter Broking für Westeuropa ernannt.

Als Head of Distribution für Europa habe er zusammen mit seinem Team die Maklerbeziehungen der QBE in ganz Europa ausgebaut, Wachstumsinitiativen in Zusammenarbeit mit dem Underwriting erfolgreich umgesetzt und Kundeninitiativen vorangetrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. In seiner künftigen Rolle werde er die Strategie an den Standorten in Düsseldorf, Hamburg und München mit Fokus auf Underwriting-Expertise und Maklerservice weiterentwickeln und umsetzen.